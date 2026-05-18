Un enorme asteroide pasará muy cerca de la Tierra este lunes

El asteroide 2026 JH2, que fue descubierto hace tan solo unos días, pasará este lunes 18 de mayo muy cerca de la Tierra. Concretamente a una distancia de alrededor de un cuarto de lo que nos separa de la Luna. Un encuentro astronómico inusual, según los observatorios estadounidenses de Mount Lemmon Survey y Farpoint Observatory –los que lo detectaron–, que no entraña ningún peligro, ya que no hay riesgo de colisión con nuestro planeta.

CLOSE TO HOME 🔭: Asteroid 2026 JH2 was recently discovered by scientists and it's making an extremely close approach to Earth on Monday, May 18. The asteroid will pass just 56,000 miles from the planet, which is about a quarter of the distance between Earth and the moon. To talk… pic.twitter.com/sA5ZGf2QYf — FOX Weather (@foxweather) May 17, 2026

El cuerpo rocoso, de un tamaño similar al ruedo de una plaza de toros, pasará –eso sí– a escasa distancia de la Tierra: 0,00064 unidades astronómicas (unos 90.000 kilómetros). O, lo que es lo mismo, a un 24% de la separación existente entre el Planeta Azul y la Luna. Lo hará desde las 18:51 horas UTC (20:51 hora española), se prolongará durante varias horas y será visible con un telescopio común.

El descubrimiento

El 2026 JH2 fue descubierto el 10 de mayo de 2026 gracias a un programa dirigido a la localización de objetos cercanos a la Tierra que realiza el Mt. Lemmon Survey desde Arizona. Tras su avistamiento, detectaron que el asteroide transita a una velocidad de más de 30.000 km/h por el espacio y estudiaron su trayectoria. El momento de mayor proximidad a nuestro planeta ocurrirá exactamente a las 21.23 UTC (23:23 hora española).