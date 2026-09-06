Abascal celebra el triunfo histórico de AfD: "Una gran esperanza para Europa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este domingo al partido Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir entre un 44,3 % y un 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, que la sitúan a las puertas de la mayoría absoluta.

En la red social X, Santiago Abascal ha celebrado los resultados, que permitirán el primer Gobierno regional de ultraderecha en el país centroeuropeo.

"Felicidades a Alice Weidel y a Ulrich Siegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa", ha expresado.

Felicidades a @Alice_Weidel y a @UlrichSiegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa. https://t.co/yjjbtKJZhd pic.twitter.com/DpbQGnK7Dd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 6, 2026

Según las proyecciones basadas en los primeros recuentos del Instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, la ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo entre un 18,3 % y un 18,4 %.

La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al obtener entre un 9,2 % y un 9,3 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,7 % según las proyecciones, que ven al Partido Socialdemócrata (SPD) con un 8,4 % o 8,7 %.

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del Gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al SPD, no superaron la barrera del 5 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 % y un 5 %.