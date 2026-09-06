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Europa

Abascal celebra el triunfo histórico de AfD: "Una gran esperanza para Europa"

El presidente de Vox aplaude el avance de sus socios germanos frente al cordón sanitario impuesto por el consenso progre en el land oriental.

LD/Agencias
El presidente de Vox aplaude el avance de sus socios germanos frente al cordón sanitario impuesto por el consenso progre en el land oriental.
El líder de Vox, Santiago Abascal en la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid. | EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este domingo al partido Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir entre un 44,3 % y un 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, que la sitúan a las puertas de la mayoría absoluta.

En la red social X, Santiago Abascal ha celebrado los resultados, que permitirán el primer Gobierno regional de ultraderecha en el país centroeuropeo.

"Felicidades a Alice Weidel y a Ulrich Siegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa", ha expresado.

Según las proyecciones basadas en los primeros recuentos del Instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, la ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo entre un 18,3 % y un 18,4 %.

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La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al obtener entre un 9,2 % y un 9,3 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,7 % según las proyecciones, que ven al Partido Socialdemócrata (SPD) con un 8,4 % o 8,7 %.

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del Gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al SPD, no superaron la barrera del 5 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 % y un 5 %.

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