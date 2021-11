Pedro Castillo, presidente con doble despacho y… ¿doble agenda?

Cuatro meses después de tomar posesión como presidente del Perú, Pedro Castillo ha acumulado una serie de escándalos de cambio de ministros, de colaboradores cercanos que no cumplían con las exigencias de la legislación peruana –algunos de ellos muy cercanos como su secretario que escondió 20.000 dólares en su baño–, y encuentros que la prensa ha comenzado a vigilar de cerca.

En el discurso que pronunció cuando fue investido presidente, en el que además insultó al rey Felipe VI, Castillo señaló que no quería despachar desde Palacio de Gobierno y lanzó la idea de convertir la sede del Ejecutivo peruano en un museo. La idea le duró poco ya que solo ahí se podía registrar las visitas que recibía diariamente, una obligación de todas las administraciones según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Pero estas advertencias no parecen haber sido escuchadas del todo por Castillo. Es así que este domingo el programa Cuarto Poder, de América TV, reveló las visitas que recibe Castillo fuera de la sede presidencial, más exactamente en el inmueble propiedad de un amigo en el que vivió con su familia varias semanas antes de juramentar como presidente el pasado 28 de julio.

Según la denuncia periodística, Castillo recibió varias veces entre octubre y noviembre visitas en dicho lugar ubicado en el distrito limeño de Breña. En estas ocasiones, estos encuentros fueron con personas que llegaron en vehículos pertenecientes a diferentes compañías y uno de los empresarios visitantes, según Cuarto Poder, tiene incluso una acusación por lavado de activos.

Ante esta situación que vulneraría la legislación peruana, el procurador general del Estado solicitó "con carácter de urgente" al nuevo secretario general de Palacio de Gobierno que informe sobre dichas reuniones.

#ProcuraduriaEnAccion | 🚨 Lo último: Procurador General del Estado, Daniel Soria, pide información a Secretario del Despacho Presidencial sobre reuniones en domicilio en Breña. 🚨

Lee la nota completa aquí 👇https://t.co/9UCyM9B86a — Procuraduría Perú (@PGE_Peru) November 29, 2021

La única reacción de Castillo llegó este lunes en un mensaje transmitido por televisión. Acompañado por sus ministros, dijo que "las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular".

Presidente @PedroCastilloTe: "Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal". ►https://t.co/L4W9FtEwHM pic.twitter.com/crr5bNksBq — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 30, 2021

El secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, declaró al diario El Comercio que "hay claramente una infracción administrativa. No hay duda. Hay evidencia de una reunión y la reunión no fue registrada y hay una infracción" y agregó que "el presidente al menos incumplió un deber de diligencia, asumiendo que el problema ha sido de registro, al no verificar que se estén registrando debidamente sus actividades fuera de la sede de su institución".