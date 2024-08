María Corina Machado: "El mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado"

Más allá de la importante participación del candidato de la oposición es Edmundo González Urrutia, lo que está claro es que la líder que realmente empuja todo el movimiento de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) es María Corina Machado, a tal punto que la dictadura se vio obligada a inhabilitarla para las elecciones.

Además, se ha visto obligada a pasar a la clandestinidad para evitar que el régimen la pueda detener, tal y como ha hecho con otros miembros del partido Vente Venezuela que lidera la propia Machado en medio de una ola represiva. El último de estos casos fue el secuestro de María Oropeza, coordinadora de la agrupación política en el estado Portuguesa.

En una entrevista este miércoles al diario digital venezolano Tal Cual, María Corina Machado quiso dejar claro que la oposición sigue con fuerza: "Aquí nadie está retrocediendo y nadie está desmoralizado" y agregó que están "abocados a cumplir las siguientes etapas incrementando la fuerza y la presión desde afuera y llevar a Maduro al punto donde finalmente reconozca que no solamente es su mejor opción sino su única opción aceptar los términos para una transición ordenada".

Entrevista Exclusiva | María Corina Machado prefiere no especular en las hipótesis de que el gobierno de Maduro presentará actas falsas y enfatiza que las publicadas por la oposición son las legítimas emitidas por el CNE #ARInvestiga Dale play https://t.co/Wy8FQyv7dR — TalCual (@DiarioTalCual) August 8, 2024

En lo que insistió es que "hay la madurez en la sociedad venezolana para entender que en esta nueva fase, de hacer valer la verdad, también tiene sus tiempos", por lo que precisó que "esto es un proceso complejo. Nadie puede anticipar cuántos días va a tomar".

Además, en la entrevista a periodistas de las alianzas de medios de comunicación "Venezuela Vota" y "La Hora de Venezuela", señaló que con el objetivo de que exista una "negociación clara, firme y efectiva", tres actores que podrían ser relevantes son los presidentes de México, Colombia y Brasil que ya hace unos días pidieron el ante electoral chavista que muestren lo antes posible las actas electorales que demuestren los resultados. Según la opositora, "indiscutiblemente ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y creo que se han mantenido en una posición prudente para poder mantener esta interlocución".

Para ella, "el mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado, a lo interno y a lo externo. Hoy lo que le queda es un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar, que no son muchos, que están pretendiendo desconocer una realidad que se expresó el 28 de julio". Por eso, en otra charla con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo que "lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira".

Machado cree que "lo importante es que sigamos avanzando con una posición de absoluta firmeza, con la gente comprometida y motivada. En los próximos días habrá nuevas declaraciones, nuevas decisiones, nuevos reconocimientos que le harán entender a Maduro que cada día que pasa está más y más aislado".