Leopoldo López Gil, decepcionado con la CPI: "El momento de juzgar a Maduro es ahora, no cuando ya esté muerto"

Leopoldo López Gil, opositor venezuela y ex-eurodiputado, ha hablado con Daniel Muñoz en una entrevista en Es la mañana de Federico, en la que ha sido cuestionado por la última hora de Venezuela.

Brasil y Colombia piden la repeticion de las elecciones, aunque María Corina Machado y Maduro ya se han negado. "Me sumo a las declaraciones de María Corina. El 70% de los venezolanos votó por Edmundo González y muchos de ellos han sido secuestrados y asesinados. Volver a hacer elecciones bajo el mismo régimen es una burla", ha sentenciado Leopoldo López.

La proposición de alguna de estas iniciativas, como la de la repetición electoral, podría fracturar a la oposición, como ya ha sucedido otras veces. Ante esta cuestión, Leopoldo ha asegurado que "la oposición esta muy unida por recuperar el futuro de Venezuela". "Chávez y Maduro proyectaron Venezuela en el siglo XVIII. No hay duda de que la oposición verdadera se va a mantener unida en la exigencia al respeto del resultado de las elecciones", añadía.

La Corte Penal Internacional sigue sin emitir una orden de detención a Maduro pese a las últimas medidas del régimen venezolano de paralizar la actividad de las ONG por actuar "al servicio de la oposición". Leopoldo López ha constatado su decepción con este organismo: "Critico la inactividad de este organismo, no su existencia. El momento de juzgar a Maduro es ahora, no cuando ya esté muerto".

En referencia al no posicionamiento de la Unión Europea a favor de Edmundo González, el ex eurodiputado ha afirmado que "el papel de Borrell ha sido claro poniéndose de lado de los que no reconocen el resultado y exigiendo que haya un esclarecimiento del proceso electoral". Sin embargo, este ha exigido "un comportamiento de España más tibio y definido" y ha calificado de "sinvergonzonería" el silencio de Zapatero.

Leopoldo López ha hablado sobre el papel del Vaticano en la resolución de este conflicto: "Esperaba una mejor diplomacia. Con los siglos de experiencia que tienen, podían haber buscado una solución más apta. El Papa Francisco, como líder de Estado, podría haberse comportado con algo más de respeto hacia el pueblo venezolano", ha declarado el opositor.

"Sabemos las detenciones y los tratos que se está haciendo de los venezolanos que se han manifestado. No es momento de ser tibios. Nos robaron el futuro cuando llegaron al poder, destruyendo la estructura econmica y social", ha respondido el ex eurodiputado ante la petición del Gobierno español de mantener la calma.

En referencia a las últimas noticias, Leopoldo ha dejado clara la diferencia de pareceres que existe entre el gobierno venezolano y las fuerzas armadas. "No creo que haya unanimidad. Hay más de 300 oficiales que ahora se encuentran presos y muchos otros que están en el exilio. Si hay alguna purga, no me extrañaría, pero ha sido constante y está dirigida por las fuerzas de inteligencia del régimen de Cuba", afirmaba López.

El ejecutivo de Pedro Sánchez fue el que lideró en la UE el reconocimiento a Juan Guaidó en 2019. Esto contrasta con lo sucedido ahora. Sobre este cambio del Gobierno ha hablado Leopoldo López apuntando que "tendríamos que hacer referencia a la influencia de Zapatero".

Por último, el opositor venezolano ha sido cuestionado en esRadio sobre si el silencio de Zapatero obedece al miedo de que Maduro diga lo que él ha estado haciendo en Venezuela. "El unico que puede responder eso es Zapatero. En España todo el mundo rechaza sus constantes viajes a Venezuela y en Venezuela nadie se alegra cuando viene", ha asegurado el entrevistado.