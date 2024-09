Unas horas después de conocerse la salida de Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones venezolanas que el régimen se niega a reconocer, trascienden nuevos detalles de la operación chavista para sacudirse al opositor. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, concede una entrevista en El País en la que desmiente las críticas y afirma que no ha habido "ningún tipo de contrapartida, no ha habido ningún tipo de negociación política entre gobiernos. España no ha variado ni cambiará su posición en relación al resultado electoral de no reconocerlo sin las actas".

Horas después de su publicación, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se ha pronunciado sobre las palabras de Albares asegurando que han existido "amplias conversaciones y contactos" para garantizar la salida del país de Edmundo González. "La falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Es un hecho comunicacional el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Área española con autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela", ha afirmado Rodríguez en su canal de Telegram.

Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. El 5 de septiembre salió hacia sede diplomática española y ya el sábado partió del país.

Sobre esta noticia, que ha sacudido a la oposición venezolana y que su líder, María Corina Machado, ha enmarcado en el acoso del régimen, Albares sí ha reconocido el papel esencial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sin entrar en más detalles, señala en la misma entrevista que Zapatero "ha desempeñado desde hace muchos años un papel positivo para la liberación y salida de muchos detenidos políticos" y menciona el caso de Leopoldo López.

Sobre González Urrutia, Albares insiste en que "no es un asunto de afinidades ideológicas, como erróneamente algunos lo quieren enfocar. Responde a razones humanitarias y políticas, de compromiso con la democracia y sus principios fundamentales". Y enmarca la salida del opositor, que da aire al régimen, exclusivamente en una decisión suya: "Fue Edmundo González quien solicitó al Gobierno de España poder ser acogido en nuestro país. No dudamos en atender esta solicitud".