El PSOE se queda solo en el Congreso en su apoyo a la dictadura cubana

La Comisión Mixta para la Unión Europea ha aprobado este lunes una Proposición no de Ley (PNL) en la que se exige la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. Una iniciativa que ha contado con el respaldo de los diputados y senadores del PP y VOX y que -sin embargo- ha sido rechazada por los representantes del PSOE, que han votado en contra.

La PNL recoge la gravedad de la crisis económica que padece la isla caribeña y que ha llevado al pueblo a una situación de "desesperación", que se ha visto "agudizada" por los "constantes apagones" que se han registrado en los últimos meses. Millones de cubanos se han visto "sin acceso a electricidad, agua potable, internet o transporte".

Y, señala el texto, "no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de décadas de comunismo y del inmovilismo de un régimen que no garantiza los derechos básicos de la población". No hay más que ver el "fuerte incremento del número de presos políticos" registrado desde las protestas del 11 de julio de 2021 y el éxodo "histórico" de ciudadanos que salen del país en busca de unas condiciones de vida dignas.

"Es el momento de escuchar a la sociedad civil cubana", recoge la iniciativa que también se hace eco de la Declaración impulsada por Pasos de Cambio el pasado 25 de octubre. Una veintena de representantes de la sociedad civil cubana firmaron el texto, en el que se en advertía que Cuba es un "estado fallido" y se hacía un llamamiento a "los gobiernos democráticos" para acabar con la dictadura.

La mencionada declaración hacía referencia a la necesidad de "parar toda forma de financiamiento del aparato represivo en Cuba" y por tanto de suspender el ‘Acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba’, con el objetivo de presionar y que le régimen se viera abocado a someterse al "cambio democrático de la ciudadanía". En su iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular también solicitaba al Gobierno que condenara el incremento de la violación de los derechos humanos y exigiese la liberación inmediata de los presos políticos.

Persecución a la disidencia

Este último extremo cobra un especial sentido en el día de hoy, en el que Prisoners Defenders ha publicado un informe en el que documenta que los cubanos están sufriendo una nueva oleada de detenciones políticas, con las que la dictadura intenta frenar las protestas contra el régimen. Sólo en el pasado mes de noviembre, 30 manifestantes han sido arrestados por reclamar servicios básicos. Y otros cuatro opositores han sido arrestados por diversas cuestiones relacionadas con su oposición al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

En los últimos doce meses, se han registrado 155 detenciones de esta índole. La cifra total de prisioneros políticos supera los 1.200 (33 de ellos menores) y "todos ellos son torturados de forma escatológica sin que aún haya reacciones internacionales que lo impidan", asegura la citada organización (que promueve la defensa de la democracia y los derechos humanos en la isla caribeña). 650 de los opositores que forman parte de la disidencia reclusa actual sufren patologías médicas graves, "causadas y/o agravadas fruto del maltrato".

Muertes en las cárceles

A esto hay que añadir la gran cantidad de muertes de presos que se producen en las cárceles cubanas. En su mayoría, por las paupérrimas condiciones que tienen los reclusos. "Acaban de morir 22 reos en Boniato", explica a LD el presidente de la organización, "por tuberculosis y otras enfermedades que no existen en un sitio que reúna las condiciones mínimas".

"Las cárceles de Cuba son un hervidero de muerte", sentencia Javier Larrondo. Y en el caso de los presos políticos es aún peor. "Suelen morir por acción (palizas y torturas) u omisión consciente (privación de comida, medicinas o asistencia sanitaria) de los carceleros". Hace tan sólo unos días fallecía Manuel de Jesús Guillén, en prisión por participar en las protestas del 11-J, como consecuencia de los golpes que recibió.

Le rompieron la clavícula y la tráquea. La Seguridad del Estado le entregó el cuerpo a su madre repleto de moratones y con señales de haberse orinado encima. "Lo torturaron hasta matarlo, aseveró la mujer, "y esto es lo que hacen en las prisiones de Cuba a cualquiera que se oponga al Partido Comunista",