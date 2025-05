El chavismo fracasa en su intento de movilización en unas elecciones tachadas de "farsa"

Después del claro fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la dictadura de Nicolás Maduro buscaba una razón para movilizar a sus seguidores y mostrar fuerza frente a la gran mayoría de países -algunos de ellos aliados- que nunca reconocieron los resultados dados entonces por el ente electoral dirigido por el régimen.

Los comicios legislativos y regionales convocados para este domingo fueron rechazados por gran parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, excandidato del bloque opositor de las presidenciales del año pasado. Machado señaló entonces en una entrevista con el portal argentino Infobae que "hoy solamente participan los partidos que a ellos les dio la gana (…) ellos deciden quiénes pueden ser candidatos y quiénes no" y recordó que "hay presos políticos a los cuales los han chantajeado, al decirles que si se inscriben como candidatos los liberan". Al final, dijo, "ellos deciden quién vota y quién no vota. Y por supuesto ellos van a decidir quién queda con el cargo, a quién se lo asignan, y a quién no".

Sin embargo, la estrategia de la dictadura parece no haber funcionado. Este domingo, lo más claro fue la ausencia de votantes en los centros electorales. De hecho, la agencia EFE constató que "en varios centros de votación en Caracas, entre ellos el Liceo Andrés Bello, en el que están inscritas más de 11.000 personas, las mesas lucían vacías poco después del mediodía". También informó de que "la capital venezolana lucía con poco tráfico vehicular en las calles, así como con una importante presencia policial en distintas zonas", clara señal de poco interés por participar y del rechazo a la maniobra chavista.

Tras el cierre de los centros electorales, Machado lanzó un mensaje desde la clandestinidad a través de la red social X para subrayar una nueva derrota del régimen: "El poder lo tienes tú. Venezuela desobedeció" y afirmó que "más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen". Agregó que "creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó fue más rabia hasta en los empleados públicos que también dijeron no".

También se pronunció González Urrutia quien señaló en X que "hoy fuimos testigos de un evento que intentó disfrazarse de elección, pero que no logró engañar ni al país ni al mundo. El pueblo no convalidó un simulacro que pretendía legitimar lo que por naturaleza es ilegítimo". Para él, "lo que el mundo vio hoy fue un acto de coraje cívico. Una declaración silenciosa, pero contundente, de que el deseo de cambio, dignidad y futuro sigue intacto".

Los que sí quisieron participar en estas elecciones, entre otros miembros de la oposición, fueron el exgobernador Henrique Capriles, el exdiputado Juan Requesens y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, algo que demostró una vez más la fragilidad del bloque opositor. Para Capriles, "la oposición tiene que estar en cualquier espacio (...) ¿Qué es mejor? ¿Tener voz y luchar dentro del Parlamento o cómo hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad el Parlamento al Gobierno?".

La ausencia de electores fue tal que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la extensión durante una hora adicional del cierre de los centros de votación, en un último intento de llamar a los chavistas, que a su vez hablaban de éxito por la "rapidez" del proceso para emitir los votos.