Venezuela inicia maniobras militares "en respuesta a las amenazas" de Trump: "No son fantasías"

La tensión sigue su escalada ascendente entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le declarase la guerra al narcotráfico venezolano y situase al Cartel de los Soles como una organización terrorista liderada por el dictador venezolano, Nicolás Maduro. En este caso, ha sido el Ejecutivo bolivariano el que ha dado un paso más hacia adelante iniciando maniobras militares ante lo que, considera, son "amenazas" por parte del país norteamericano.

Ha sido el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, el que ha informado este miércoles en declaraciones retransmitidas por la televisión bolivariana que las tropas venezolanas han comenzado maniobras militares en torno al Mar Caribe, donde Estados Unidos mantiene ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, además de diez cazas asentados en Puerto Rico.

"Se ha levantado una voz amenazante, vulgar contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas contra nuestro comandante en jefe –es decir, Maduro— y ese pueblo ha dado una respuesta. Ante la amenaza, una respuesta contundente, que no (...) son fantasías", ha aseverado el jefe del departamento de Defensa apuntando directamente a un posible conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

Cabe destacar que estas maniobras se producen después de que esta misma semana Trump informase de que las tropas estadounidenses desplegadas en aguas cercanas al Caribe han vuelto a hundir otras dos embarcaciones procedentes de Venezuela que estarían, según Estados Unidos, transportando drogas para exportarlas a otros países.

En este contexto, Maduro cargó contra las sucesivas "agresiones" de la Administración Trump, con la que mantiene unas "comunicaciones deshechas" por sus amenazas "de bombas, muerte y chantaje". En este mismo discurso de este martes, Maduro habló de un posible "incidente militar", a su juicio, buscada por Estados Unidos; y de "guerra en el Caribe".

Operación Caribe soberano

La operación ha sido ordenada por Maduro, cuyo equipo la ha denominado "Caribe soberano 200", y tiene lugar en las isla La Orchila, donde Venezuela ha desplegado medios aéreos –que serían drones—, marítimos y terrestres. Además de estos medios, las fuerzas especiales, de inteligencia y guerra electrónica estarían presentes en las maniobras.

El Gobierno bolivariano defiende a las embarcaciones del narcotráfico asegurando: en un caso, que era un simple barco de "atuneros" hundido por la marina estadounidense; y, en otro caso, afirmando que la droga incautada por otra de las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la que han sido detenidas cuatro personas a bordo de una embarcación en la que se han incautado cerca de 3,7 toneladas de drogas era en realidad una falsa bandera. Es decir, según el Ejecutivo de Maduro, que era una trampa de las autoridades norteamericanas, que habrían situado los estupefacientes en el barco para culpar a la dictadura venezolana.