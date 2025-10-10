Iglesias rabia con el Nobel a María Corina: "Se lo podrían haber dado a Hitler"

Al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias le ha sentado como un tiro que María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, Premio Libertad 2025, haya ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", tal y como anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

El empresario comunista, amigo de la tiranía chavista y trasunto de Ana Rosa Quintana en Canal Red, ha supurado vinagre escribiendo el siguiente tuit: "La verdad es que, para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene, que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…". La puntuación del texto original, redactado por un profesor universitario, era tan lamentable que reproducimos aquí la versión corregida.

La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…. — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 10, 2025

El panfleto de Iglesias, Diario Red, destila bilis contando que "ni Donald Trump ni Pedro Sánchez: la ultraderechista venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025". El exvicepresidente retuitea, además, a uno de sus redactores: "El Nobel de la Paz para la golpista María Corina Machado. ¿Cómo manipuló las actas la oposición en Venezuela? Desvelamos el mecanismo utilizado".

Por su parte, la secretaria general del partido que lidera Iglesias, Ione Belarra, ha escrito en la misma red: "El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece: Francesca Albanese".

El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece: @FranceskAlbs — Ione Belarra (@ionebelarra) October 10, 2025

E Isa Serra, eurodiputada: "La degradación de las instituciones internacionales camina a mayor velocidad que la extrema derecha que avalan y apoyan". Los enemigos de la libertad van a tener un mal viernes.

Pablo Echenique ve oscuras operaciones de futuro en la concesión del Nobel de la Paz:



Atención a la posibilidad de que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no forme parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma estaba intentando dar. ¿Quién se va a oponer a que EEUU ponga a una "presidenta" Premio Nobel de la Paz? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 10, 2025

"Atención a la posibilidad de que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no forme parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma estaba intentando dar. ¿Quién se va a oponer a que EEUU ponga a una "presidenta" Premio Nobel de la Paz?" señala en X el exdiputado de Podemos. Definitivamente no es un buen día para la formación morada.