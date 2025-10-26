Golpe al bloque chavista: Rodrigo Paz quiere recuperar "el rol de Bolivia en el mundo" y se aleja de la ALBA

Hace unos días, Rodrigo Paz, ganador de la segunda vuelta electoral del pasado domingo, ya mostró cuál será la tendencia de su gobierno en política exterior y anunció que no invitaría a su toma de posesión el próximo 8 de noviembre a ninguno de los dictadores que encabezan los regímenes de Cuba Venezuela y Nicaragua.

Esta vez, Paz vuelve a insistir en el giro que dará su gobierno respecto a los últimos 20 años encabezados por Evo Morales y Luis Arce, ambos de Movimiento al Socialismo (MAS), y ha anunciado que Bolivia saldrá de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), un bloque creado en 2004 por los dictadores Hugo Chávez y Fidel Castro para sostener a los regímenes que seguían sus mismas tendencias para salir al paso de las políticas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por EEUU en 1994.

Este viernes, Paz señaló en un mensaje publicado en la red social X que entre sus principales objetivos a corto plazo es "poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, lo que ha significado toma de decisiones", por lo que dijo, la idea es retomar contacto con diversos gobiernos: "Estamos recuperando el rol de Bolivia en el mundo".

Ha sido una primera semana de trabajo arduo como presidente electo, llevando mensajes claros a nivel nacional e internacional sobre el rumbo que queremos para Bolivia. Estamos ordenando de manera silenciosa, para que las distintas fuerzas políticas entiendan que, a través de la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 24, 2025

Esta apertura al mundo ha provocado un comunicado este viernes de la Alianza en el que señala que suspende a Bolivia por su conducta "proimperialista y colonialista", además de considerar "inaceptables" las declaraciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua: "Esta suspensión no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar".

A esta decisión, Paz señaló que "no tengo idea cómo funciona el ALBA, no sé si ganamos algo con el ALBA, pero lo que quiero dejar bien claro es que Bolivia no solo tratará con EEUU, también tendremos relación con China. ¿Se va a enojar el ALBA? ¿O se enojará si tenemos relaciones con Europa? ¿Quién es el ALBA para determinar qué es lo mejor para los bolivianos?"