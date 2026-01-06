¿Por qué no puede Delcy Rodríguez entrar en la Unión Europea?

El 20 de enero de 2020 la vicepresidenta del Régimen del narcodictador Nicolás Maduro pisó España con la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez, un incidente que pasó a ser apodado como el Delcygate. Sin embargo, la número dos de Maduro no pudo entrar legalmente en el país, sino que se tuvo que quedar en el recinto del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, considerado territorio internacional y, por tanto, fuera del Espacio Schengen, es decir, fuera del territorio de la Unión Europea (UE).

Pero, ¿por qué no podía Delcy Rodríguez entrar en España? La respuesta es tan simple como grave: la vicepresidenta de Maduro –a partir de ahora presidenta interina de Venezuela— se encuentra en una lista negra de la UE por las violaciones de derechos humanos que se han cometido bajo sus órdenes. Estas violaciones incluyen la represión de la sociedad civil venezolana, especialmente de los integrantes de la oposición democrática, que ha intentado en numerosas ocasiones derrocar al régimen dictatorial bolivariano.

Rodríguez, que fue llamada "amiga" por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en conversaciones con el exministro socialista José Luis Ábalos interceptadas por la unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no es la única que se encuentra en esa lista. El ministro de Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosado Cabello; la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela –encargado del amaño de las elecciones— Tisibay Lucena Ramírez; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides Torres; el expresidente del Tribunal Supremo venezolano Maikel José Moreno Pérez; y el fiscal general, Tarek William Saab Halab se encuentra en la misma lista.

En concreto, las sanciones europeas se deben a las "persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″; según volvió a explicar el Consejo Europeo tras las últimas elecciones que Maduro amañó. Rodríguez ya se encontraba en la lista anteriormente.

Las citadas sanciones tienen el objetivo de apoyar una solución democrática en Venezuela; si bien ninguna de las medidas llevadas a cabo por la Unión Europea ha tenido efecto pragmático en sus objetivos. No ha sido hasta la intervención militar estadounidense y la captura de Maduro que los venezolanos han avistado la posibilidad real de que su régimen transicione hacia una democracia.

Para ello, la Administración Trump ha elegido a Delcy Rodríguez como su interlocutora principal en una lenta transición hacia un Estado democrático. De hecho, Rodríguez pasará a ser la presidenta interina de Venezuela y, a pesar de estar en la lista negra de la UE, no se encuentra en el escrito de acusación que el fiscal Jay Clayton de la corte sur de Nueva York ha realizado.