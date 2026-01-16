Los documentos del 'Pollo' Carvajal afirman que Cuba usó ritos religiosos para tener bajo control a Maduro

El narcodictador al que tanto ha amparado la izquierda española, Nicolás Maduro, no sólo era un tirano. No sólo ha permitido la subordinación plena de Venezuela a Cuba hasta el punto de regalarles el petróleo mientras el 87% de la población venezolana se hundía en la pobreza severa. Es que, como señalan los manuscritos del 'Pollo' Carvajal –el que fuera jefe de los servicios de inteligencia chavista y ahora se encuentra ante la Justicia norteamericana–, mantenía una vinculación con los cubanos que incluía rituales religiosos de elevado coste.

El seguimiento de supersticiones y la creencia en la brujería siempre han formado parte de las historias sobre Nicolás Maduro. Se conocía su viaje para entrevistarse con el fallecido Sai Baba –un gurú indio que aseguraba ser la reencarnación del dios Vishnú–. Se había hablado de ritos santeros. Pero ahora, los manuscritos del 'Pollo' Carvajal apuntan al gasto de elevadas cifras de dinero en el seguimiento de prácticas religiosas dirigidas por Cuba y que habrían tenido, además, el propósito de mantener bajo un control pleno al dictador venezolano ya detenido por EEUU.

El manuscrito del 'Pollo' fue entregado en la Audiencia Nacional antes de ser extraditado a EEUU. Y señala literalmente lo siguiente en referencia a Maduro. Que fue "sometido a un control espiritual por Fidel Castro"; que ese control incluyó un "bautismo en Cuba"; que su padrino fue "el MG [mayor general] Carlos Osorio", un militar venezolano conocido por su trayectoria dentro del Gobierno de Hugo Chávez y del de Nicolás Maduro, donde ocupó cargos decisivos como el de Ministro de Alimentación y presidente de PDVAL y la CVM; y que "por esa influencia" que tenía sobre Maduro, le había "permitido y perdonado los desastres".

Las extrañas creencias del chavismo

Otra frase dirigida a Maduro señala lo siguiente: "Tampoco puedes negar que en un avión de PDVSA [la petrolera pública venezolana] mandaste a buscar a un ministro de finanzas con $ 500 mil para pagar uno de tus rituales religiosos".

Citas, todas ellas, que confirmarían la inmersión de Maduro en unos entornos un tanto extraños. Hay que recordar que Maduro, además, no ha sido el primer tirano venezolano cercano a la brujería. Hugo Chávez, quien se confesaba abiertamente como cristiano, fue relacionado en diversas ocasiones con el espiritismo, los videntes y la santería.

El periodista y escritor venezolano David Placer, autor del libro El dictador y sus demonios: la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela dio buena cuenta de estas prácticas de santería y brujería caribeña en el entorno de Chávez y de Maduro.

Y no era la primera vez que el autor abordaba este tema. Ya en 2015, Placer había detallado las extrañas de creencias del chavismo.

"Salón de las Brujerías" en el Palacio de Miraflores

De hecho, llegó a narrar la existencia del "Salón de las Brujerías" en el Palacio de Miraflores –el palacio presidencial de Venezuela–.

La santería cubana, de hecho, es muy popular en varios países caribeños. Conocida en la cultura popular por sus rituales como el ebbó, que consiste en sacrificar animales para resolver problemas económicos o de salud, la santería se habría convertido, de este modo, en una vía más de control de Maduro y la dictadura venezolana por parte de Cuba.