María Corina Machado, después de hablar con Trump: "Vamos a convertir a Venezuela en el milagro latinoamericano"

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, se ha reunido con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. En una rueda de prensa que ha tenido lugar después de reunirse dos horas con el mandatario norteamericano, Corina Machado ha agradecido a Donald Trump y al pueblo estadounidense su apoyo y su "valentía". Además, ha asegurado que "vamos a convertir a Venezuela en el milagro latinoamericano".

María Corina Machado ha dicho que está "segura" de que Venezuela tendrá una "transición ordenada". Sin embargo, no ha querido mojarse sobre las fechas clave de la transición pero ha recordado cómo "era imposible detener a Maduro" y ahora está encarcelado en Estados Unidos, refiriéndose a que va a ir rápida la transición. "No me voy a adelantar fechas, sería una irresponsabilidad", ha reconocido.

"Ahora enfrentamos un proceso muy complicado y delicado. Estamos muy agradecidos a Trump, a su equipo y al pueblo estadounidense. Han tenido mucha valentía para hacer lo que han hecho. El presidente estadounidense realmente quiere ver el bienestar para Venezuela", ha apuntado María Corina Machado.

"No teníamos a nadie que nos apoyara, ni el dinero ni la prensa. Estoy muy orgullosa de compartir generación con estas personas, no han vivido nunca libertad y viven ese sueño de vivir en un país libre", ha explicado la líder opositora venezolana. "El 3 de enero se cumplió un hito. Venezuela será libre con el apoyo del pueblo estadounidense y de Trump", ha insistido.

En este sentido, María Corina Machado ha aprovechado también la rueda de prensa para cargar contra los líderes políticos mundiales que han mirado para otro lado —como el Gobierno de Pedro Sánchez—. "A ver si sirve de ejemplo lo que ha hecho Trump para los líderes que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre", ha criticado.

"Todos lo saben, a estas alturas no hay excusas, hay informes que demuestran los crímenes de lesa humanidad que han cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello". Además, la líder opositora venezolana ha añadido que "no hay excusas para ignorar el terrorismo de Estado, más allá del narcotráfico, corrupción, tráfico de seres humanos y de armas", y ha recordado los miles de presos políticos y los millones de ciudadanos exiliados.

Sobre si Delcy Rodríguez se va a presentar a las hipotéticas elecciones de Venezuela, la líder opositora ha dicho que de momento se desconoce, pero ha asegurado que Estados Unidos conoce a la perfección que "Delcy Rodríguez es una comunista y muy fanatizada". Ha recordado también que Delcy ha sido la número dos de Maduro y por tanto "es responsable de los centros de tortura".

En lo que respecta a las fuerzas armadas, ha señalado que "el 80% está en contra de la narcodictadura; de no ser así, no se habrían conseguido las actas" pero reconoce que "están aterrorizadas por el régimen represivo de Maduro".