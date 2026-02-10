Diosdado Cabello justifica el secuestro de Guanipa: "Creyeron que pueden hacer lo que les dé la gana"

"Han salido 897 personas, no había pasado nada", ha señalado en rueda de prensa el ministro de Interior y Justicia de Venezuela —Diosdado Cabello— acerca de la detención del opositor Juan Pablo Guanipa tan sólo unas horas después de su liberación el pasado domingo.

"Salieron, se encontraron con sus familias... Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creyeron que pueden hacer lo que les dé la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones por las que se les está dando la libertad", ha justificado.

#9Feb | Diosdado Cabello sobre la nueva detención de Juan Pablo Guanipa: "Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana" https://t.co/Z6JGQ8vlWl pic.twitter.com/DX2o5v55i7 — El Nacional (@ElNacionalWeb) February 9, 2026

"Ahora son 896 porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada", ha insistido, "llamando a las calles". "Este país quiere paz", ha aseverado, "esta es una oportunidad que se les está haciendo".

"Si ustedes quieren hacer política, hagan política. Nadie les va a negar su derecho de hacer política", ha asegurado. "Pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país... El sistema de justicia va a funcionar".

Ordenaron su secuestro

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) da por bueno su "secuestro". Así lo ha llamado su hijo, Ramón Guanipa, quien describió su detención como una emboscada en medio de la noche —23:45H, hora venezolana— por parte de un grupo de diez hombres, vestidos de civiles y fuertemente armados.

Habían pasado sólo unas horas desde su liberación. La detención estaría motivada por su participación en distintos actos públicos pidiendo elecciones libres tras salir de la cárcel, donde había permanecido desde su detención —junto a otras personas del entorno de María Corina Machado— en junio de 2025.

¿Qué condición incumplió?

Sin embargo, en su "boleta de excarcelación" sólo se recogían dos condiciones: no salir del país y presentarse ante el tribunal cada 30 días. Aun así, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha revocado su excarcelación y ha solicitado su paso a "detención domiciliaria".

El motivo que alega en el comunicado difundido a través de la red social X: "incumplimiento de las condiciones impuestas" por el tribunal que decretó su liberación. Aunque las declaraciones de Diosdado Cabello dejan claro que no han visto con buenos ojos que estuviera "llamando a las calles".

EEUU exige su liberación

Han sido muchas las voces que han exigido su liberación, dentro y fuera de Venezuela. Entre ellas la del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien se ha dirigido directamente a la presidenta Delcy Rodríguez, a la que ha denominado "dictadora interina", para advertirle de que "está muy equivocada si piensa que puede burlarse de Estados Unidos tan descaradamente".

🚨La dictadora interina Delcy Rodríguez está muy equivocada si piensa que puede burlarse de Estados Unidos tan descaradamente. ¡Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de Juan Pablo Guanipa! #SOSVenezuela https://t.co/qwiJ81VF4L — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 9, 2026

"El acuerdo es que liberes a Guanipa y los demás presos políticos sin opresión. NO ESTO", le ha recordado el senador estadounidense por Florida Rick Scott. "Estamos vigilando", ha advertido a Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez and Diosdado Cabello LISTEN UP. The deal is you release @JuanPGuanipa and all political prisoners without oppression, NOT THIS. WE ARE WATCHING! pic.twitter.com/YUEH3WuWxB — Rick Scott (@SenRickScott) February 10, 2026

Por su parte, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —controlado por la mayoría republicana— ha emitido un comunicado en el que reclama a Rodríguez que ponga "fin a la represión" contra el pueblo venezolano "de una vez por todas".