Gustavo Petro y Diosdado Cabello ahora compiten por qué país lucha más contra el narcotráfico

La injerencia de Donald Trump en Venezuela desde la captura del sátrapa Nicolás Maduro está cambiando el escenario de Latinoamérica. Tanto que los líderes de estados tradicionalmente narcoterroristas —como el propio país andino o Colombia— ahora quieren demostrar que hacen todo lo que está a su alcance por acabar con el tráfico de drogas. Una operación de blanqueamiento que no tiene otro objetivo que el de convertirse en 'amigos' del presidente estadounidense.

No hay más que ver la pugna entre el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. El primero, uno de los hombres fuertes del chavismo, restó importancia a la propuesta contra el narcotráfico que el segundo hizo a su homólogo estadounidense en Washington —en el encuentro del pasado 3 de febrero, que supuso un giro en las relaciones bilaterales entre ambos países— en su programa "Con el mazo dando".

¿Se la robó a Maduro?

Según Diosdado Cabello, lo de que "el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas" no se le ocurrió a él. "Esta propuesta se la hizo Nicolás Maduro a Petro hace un año exactamente y nunca dio respuesta, asegura. "Ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él", añade, "hay gente rara en este mundo".

Cabe recordar que las rencillas entre Cabello y Petro vienen de largo. De hecho, hace apenas unos meses que el ministro venezolano le acusaba de promover el cultivo de coca y marihuana, e incluso de "declarar y hacer cosas" que "pareciera que somos enemigos" cuando el país andino siempre ha tratado de "ayudar al Gobierno colombiano y a su pueblo".

Petro responde (extensamente)

La reacción de Petro, al menos este caso, no se ha hecho esperar. El presidente colombiano —aparentemente muy ofendido— ha publicado una extensísima explicación en la que detalla las acciones que habría emprendido contra el narcotráfico y que le habrían llevado a temer por su propia vida.

Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle. Hice la propuesta a Maduro de adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela en la frontera para detener al ELN cuando se congeló el diálogo con el ELN en el que Venezuela, igual que Noruega, habían ayudado… https://t.co/dOMvF32Qif — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2026

"La Junta del narcotráfico ha logrado penetrar dentro del Estado colombiano, en la policía, la fiscalía, soy yo quien pasé datos a la fiscalía y a inteligencia policial para que comenzara a investigar", ha señalado, "no había nada allí, extrañamente, sobre la existencia de la junta". "Por eso me quieren, algunos de ellos, asesinar", ha asegurado.