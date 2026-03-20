La investigación desmiente a Gustavo Petro: ni ataque de Ecuador ni cuerpos calcinados

"Es una bomba de empleo aéreo desde un avión militar, eso es lo que se encontró", ha explicado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, Carlos Fernando Silva Rueda, quien ha enumerado una a una las "certezas" obtenidas tras la investigación del hallazgo de una bomba ecuatoriana –que no llegó a explotar– en su territorio, "a escasos metros de la frontera" entre ambos países.

🚨🇨🇴 | VERGÜENZA INTERNACIONAL: Las Fuerzas Militares Colombianas desmintieron las delirantes acusaciones del drogadicto Gustavo Petro sobre supuestos cuerpos calcinados y un ataque con bomba por parte del gobierno Ecuatoriano: "La bomba no es colombiana y habría rebotado tras no… pic.twitter.com/w0nzd2z1xP — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) March 19, 2026

Según ha señalado Silva, el lugar donde se encontró el artefacto estaba próximo a "objetivos militares" de Ecuador. Extremo que confirma la versión del presidente Daniel Noboa, quien explicó que estaban "atacando estructuras narcoterroristas" en su territorio, rechazando absolutamente las acusaciones de su homólogo colombiano. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas", aseveró en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro montó el show el pasado lunes, durante un consejo de ministros televisado, afirmando que estaban "bombardeándonos desde Ecuador" y que había "27 cuerpos calcinados". El martes lo publicó en su perfil de X. Dio a entender que los ataques venían del Gobierno ecuatoriano, aumentando las tenciones con el país vecino, que se habría apaciguado con la creación de una comisión técnica conjunta para investigar los hechos.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Las conclusiones de las pesquisas no dejan lugar a dudas: no hubo un ataque de Ecuador a Colombia. "No es muy común, pero a veces ocurre. Cuando la bomba no detona, hay una posibilidad de algo que se llama rebote o ricochet", ha apuntado Silva acerca de cómo llegó la bomba hasta su territorio. Al no estallar, es probable que "continuara su trayectoria y, por pura física, se metiera en unos metros en territorio colombiano", ha añadido.

Tampoco hay cuerpos calcinados

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, ha asegurado que no existe registro alguno de que se encontraran de 27 cuerpos calcinados entre los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (sur), en la frontera con Ecuador, como sugirió el presidente colombiano.

"Nosotros hacemos un monitoreo diario de la información de homicidios en el país y, en este momento, en el departamento de Nariño y en el departamento de Putumayo no tenemos ninguna relación de 27 cuerpos que se hayan presentado en estos días", ha asegurado durante una entrevista concedida a la emisora Caracol Radio.

Los únicos casos documentados en lo que va de año corresponden a dos hechos ocurridos en enero, en los que fueron recuperados 14 cuerpos calcinados en el lado colombiano de la frontera. Doce de las víctimas fueron encontradas dentro de un laboratorio de cocaína en la aldea Inda Zabaleta. "Determinamos que fue producto de un incendio", ha sentenciado.