Intentan asesinar a un alcalde con un lanzacohetes en el sur de Filipinas

El alcalde de Shariff Aguak (Filipinas), Akmad Mitra Ampatuan, ha salvado la vida este domingo tras ser objetivo de un atentado armado en el sur de Filipinas, una zona marcada desde hace décadas por la violencia política y el conflicto separatista. El ataque se ha producido cuando varios hombres han disparado un lanzacohetes contra el vehículo blindado en el que se desplazaba el regidor, que ha logrado salir ileso, según informa EFE.

El Gobierno de la región autónoma de Bangsamoro, en la isla de Mindanao, ha confirmado en un comunicado que Ampatuan no ha sufrido heridas, aunque dos miembros de su escolta han resultado alcanzados durante el asalto. "El alcalde (Akmad Mitra) Ampatuan resultó ileso, mientras dos miembros de su equipo de seguridad fueron heridos", han señalado las autoridades locales.

Los hechos han ocurrido por la mañana del domingo en la localidad de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindánao del Sur. Imágenes difundidas en Facebook por el vicealcalde de la localidad, Hadji Oping Ampatuan —hijo del regidor— han mostrado cómo dos individuos armados han descendido de una furgoneta gris, uno de ellos portando un lanzacohetes, antes de abrir fuego contra el coche oficial.

Persecución policial tras el atentado

Tras el ataque, la Policía ha perseguido la furgoneta de los sospechosos. El jefe policial regional, Jose Melencio Nartatez, ha explicado este lunes que tres presuntos atacantes han sido abatidos por los agentes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto implicado y se investigan las motivaciones del atentado.

La región musulmana de Mindanao, conocida oficialmente como Bangsamoro, arrastra más de medio siglo de insurgencia separatista y enfrentamientos armados entre distintos grupos. Este prolongado conflicto ha dejado unos 150.000 muertos, ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares y ha frenado gravemente el desarrollo económico de un territorio rico en recursos naturales. A ello se suma la rivalidad entre clanes, muchos de ellos con auténticos ejércitos privados, que se disputan el control político local.

El precedente de la Masacre de Ampatuan

El apellido Ampatuan está ligado a uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del país. El actual alcalde declaró en su día en el proceso judicial contra miembros de su propio clan por la llamada Masacre de Ampatuan, perpetrada en 2009 contra un convoy de un rival político al que acompañaban numerosos periodistas.

Aquel ataque dejó 58 muertos, 32 de ellos informadores, convirtiéndose en la mayor matanza de periodistas registrada en un solo atentado. Diez años después, en 2019, tres integrantes del clan fueron condenados a cadena perpetua por organizar aquella matanza.