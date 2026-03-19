La sombra alargada del poder de Marruecos: de la Copa de África a Washington

El fútbol africano atraviesa uno de sus episodios más bochornosos. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha declarado que la selección de Marruecos ha ganado, por vía administrativa, la Copa de África de 2025. Le otorga la victoria por 3-0 debido a la retirada temporal de los jugadores senegaleses durante el tiempo de descuento. La decisión, que se hizo oficial el 17 de marzo, dos meses después de disputarse el partido, ha desatado una ola de indignación en Senegal. Detrás de todo esto aparece una sombra cada vez más grande: el poder diplomático de Marruecos.

En la tertulia de En Casa de Herrero, Ignacio Cembrero e Inocencio Arias han coincidido en que la decisión de la CAF no es estrictamente deportiva. Según Cembrero, "todo me parece muy sospechoso, en primer lugar porque han pasado dos meses" de la victoria de Senegal. "La Copa de África estuvo salpicada de momentos raros", ha comentado. Además, también resulta llamativo que la selección de Senegal se hospedara en "una pensión de mala muerte". Cembrero también ha explicado que la Federación Senegalesa de Fútbol escribió un comunicado en el que denunciaba falta de medidas de seguridad, problemas con el alojamiento del equipo e instalaciones inadecuadas.

Marruecos y el Mundial: una decisión política

Cembrero también ha afirmado que "Marruecos es el país que Pedro Sánchez eligió para asociarlo a la candidatura de España y Portugal para acoger el Mundial de 2030". "Creo que detrás de la iniciativa de Pedro Sánchez había motivaciones políticas y no deportivas. El riesgo que eso tiene es que Marruecos está haciendo lobby para llevarse la final del Mundial a Casablanca", ha dicho.

Luis Herrero, por su parte, ha insistido en que no se trata de "una cuestión deportiva". Inocencio Arias lo ha calificado como "una conmoción para el fútbol africano". "En África esta decisión ha caído muy mal". Para Herrero, a pesar de que el reglamento señale que si un equipo se marcha del terreno de juego pierde, "si un árbitro permite que el partido se reanude está dando validez a la incomparecencia". En ese sentido, Arias ha recordado que "la responsabilidad la tiene el árbitro". A ello, Herrero ha respondido que "por eso huele tan mal".

El poder diplomático de Marruecos

Lo ocurrido con la Copa de África no puede leerse como un episodio aislado del fútbol africano. En la tertulia, tanto Ignacio Cembrero como Inocencio Arias coinciden en señalar que detrás de todo hay un patrón de acumulación de poder político e influencia internacional por parte de Marruecos. El riesgo, apuntan, no es solo deportivo ni siquiera diplomático. Ignacio Cembrero ha señalado la relación entre la figura de Marruecos y Michael Rubin, un analista norteamericano cuyas propuestas sobre España han pasado casi desapercibidas en los medios españoles pero que, en círculos de influencia en Washington, tienen un peso considerable.

Cembrero lo ha descrito como "un miembro de los think tanks norteamericanos ultraconservadores, muy proisraelíes", con una larga trayectoria dedicada al mundo árabe, doctor en Historia por la Universidad de Yale y con un paso por el Pentágono muy importante. Y es que Rubin trabajó en el departamento del Pentágono que elaboró los informes que señalaban que en Irak había armas de destrucción masiva, entre 2002 y 2004.

Lo que Rubin propone hoy sobre España es de una gravedad que debería alarmar a cualquier gobierno. Cembrero lo ha relatado con claridad: "En el último artículo, ya directamente, dice no solamente que Trump tiene que reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, porque son ciudades ocupadas, sino que Marruecos debe organizar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla, y que la población de las dos ciudades debe ser expulsada o echada a la Península". Cembrero, apoyándose en la prensa marroquí, ha dicho que "como dice algún periódico marroquí, con razón, está hablando de una limpieza étnica; está proponiendo una limpieza étnica en Ceuta y Melilla".