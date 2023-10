Gobierno de emergencia en Israel con el único objetivo de acabar con Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor de Unidad Nacional Benny Gantz han pactado este miércoles la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas en la respuesta a los ataques de Hamás.

Según informa Haaretz citando fuentes gubernamentales, en el ejecutivo estarán Netanyahu, Gantz y se mantiene en el cargo el ministro de Defensa Yoav Gallant. Gadi Eizenkot, compañero de filas de Gantz y el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer también formarán parte del núcleo duro de este ejecutivo, que tendrá como única misión la lucha contra Hamás.

Netanyahu y Gantz han terminado de tejer el acuerdo en una larga reunión de la que ha salido un comunicado conjunto, que dibuja una alianza sin precedentes en Israel con el único objetivo de derrotar al grupo terrorista tras los ataques del sábado.

Las partes se han comprometido a no promover ningún proyecto legislativo que no guarde relación con el conflicto. Los fallecidos en Israel por el ataque del sábado ascienden a 1.200, a los que se suman unos 5.000 heridos.

Ataque "sin precedentes"

Mientras, el Ejército de Israel ha señalado que su Fuerza Aérea está atacando objetivos en la Franja de Gaza "a una escala sin precedentes". "Estamos atacando la Franja de Gaza a una escala sin precedentes, porque lo que pasó aquí es algo que no había pasado antes", ha dicho el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Omer Tishler.

Los bombardeos, ha advertido, ya no son "quirúrgicos", si bien ha subrayado que no se están atacando objetivos civiles, según ha informado el diario The Times of Israel.

Tishler ha recalcado que las fuerzas israelíes "no actúan como la otra parte" y "no atacan a la población civil". "Detrás de cada ataque hay un objetivo. Actuamos con precisión y profesionalidad, pero no de forma quirúrgica", ha explicado.

"No estamos hablando de decenas o cientos (de bombardeos). Estamos hablando de miles de proyectiles", ha señalado, antes de hacer hincapié en que es necesaria paciencia si Israel quiere destruir los activos de Hamás. "Esta máquina funcionará, atacará y destruirá. Así es como se opera si quieres destruir los centros del terrorismo", ha zanjado.