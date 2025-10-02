España en el mundo: "El objetivo de la flotilla no es entregar ayuda, sino provocar un incidente diplomático"

Carlos Cuesta y Nicolás Pascual De la Parte han analizado la actualidad internacional en la sección España en el mundo dentro del programa La noche de Cuesta, de esRadio. Como cada miércoles, el periodista Carlos Cuesta ha estado acompañado de Pascual de la Parte, un diplomático "de los de verdad", que ha sido embajador en la OTAN y actualmente ejerce como europarlamentario por el Partido Popular en el Parlamento Europeo.

El debate ha arrancado con la propuesta internacional de alto el fuego para la Franja de Gaza. Pascual de la Parte ha destacado que se trata del "único plan de paz sobre la mesa" y que, por primera vez, cuenta con un amplio respaldo: "Lo han aceptado Israel, Turquía, Qatar, la Autoridad Nacional Palestina, la Unión Europea e incluso Irán está muy callado. Es el único show in town, como dicen los ingleses. Lo importante es que cese la guerra y llegue ayuda humanitaria a los palestinos".

El eurodiputado ha señalado que ahora "la presión la tiene Hamás, no Netanyahu", y ha subrayado que el grupo terrorista está dividido internamente entre "los más duros" y "los más posibilistas".

"Hamás está derrotada militarmente"

Sobre la situación del grupo islamista, Pascual de la Parte ha sido contundente: "Militarmente sí está derrotada. Se calcula que Israel ha eliminado entre 20.000 y 25.000 militantes y a toda su cúpula. Pero Hamás, además de ser un movimiento terrorista, es una idea, un pulpo con tentáculos en toda la región. La cabeza estaba en Irán, pero los tentáculos estaban por todo Oriente Medio".

En este sentido, ha apuntado que la República Islámica "ahora mismo está demasiado ocupada con sus problemas internos, con fuertes protestas y bajo nuevas sanciones europeas. Hemos puesto una pinza al régimen: presión desde fuera y desde dentro".

Un nuevo Oriente Medio

Pascual de la Parte ha advertido de que la crisis está transformando por completo la región: "El Oriente Medio que salga de esta guerra será muy diferente. Siria se hundió, Irán está de retirada, Hezbolá desmantelado, Hamás desaparecerá. Puede incluso caer el régimen de los ayatolás".

Además, ha añadido: "Estamos hablando de un régimen sanguinario: en términos relativos, el país donde más ejecuciones políticas se producen es Irán. Es un cáncer para todo Oriente Medio".

Críticas a la flotilla y a Sánchez

Cuesta y Pascual de la Parte también han criticado la llamada flotilla "humanitaria" a Gaza. El exembajador ha denunciado que "su objetivo no es entregar ayuda, sino provocar un incidente diplomático que enfrente a Israel con los países de origen de los activistas". Ha recordado que tanto Italia como Israel ofrecieron descargar la ayuda en puertos seguros, propuesta que los organizadores rechazaron.

En este punto, el europarlamentario ha calificado de "absurdo" que el Gobierno español enviase el patrullero Furor: "Es una empresa privada y política. Se humilla a la Armada española enviándola como buque de salvamento".

Sobre Pedro Sánchez, ha sido muy crítico: "Ha utilizado la política exterior como herramienta de política interna, para contentar a sus socios y movilizar a sus bases. Eso lo hacen los malos estadistas. En Europa se han dado cuenta de que no es solidario en las crisis fundamentales como la de Ucrania".

Una oportunidad

Pese a las dudas, Pascual de la Parte ha defendido la necesidad de apostar por el plan de paz: "Soy pesimista desde el punto de vista intelectual, pero quiero ser optimista porque es la única posibilidad de que haya paz y estabilidad. Lo más importante es que haya ayuda humanitaria, planes de inversión y que los dos millones de palestinos puedan vivir con dignidad, sin estar secuestrados por los terroristas de Hamás".