Trump, rumbo a Oriente Medio: "La guerra ha terminado"

En declaraciones desde el avión presidencial, Donald Trump afirmó que "la guerra ha terminado" y agregó que "han pasado siglos" y "la gente está cansada", como motivos para apuntalar su previsión de que "el alto el fuego se mantendrá".

Asimismo, se ha referido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que ha descrito como "un presidente en tiempos de guerra". "Ha hecho un muy buen trabajo", señaló, antes de reconocer haber "tenido algunas disputas con él", aunque "se resolvieron rápidamente".

Trump, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el Knéset, el parlamento israelí, dijo que ahora las dos partes del conflicto "están felices".

"The war is over," says @POTUS on his Gaza Peace Deal. "I think [the ceasefire] is going to hold… I think people are tired." pic.twitter.com/0qztDnxZmN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2025

Tras el acuerdo entre Israel y Hamás en torno a la primera fase del plan propuesto por Trump, que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, se espera que se produzca este lunes la liberación de rehenes y presos entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.

Además, en la misma jornada, se producirá una cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según la Presidencia egipcia, "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".