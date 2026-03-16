Israel destruye un complejo iraní vinculado al desarrollo de armas espaciales

El Ejército israelí ha anunciado que ha destruido un complejo del régimen iraní en Teherán que los ayatolás utilizaban para desarrollar armas con capacidad para atacar satélites, según un comunicado en el que enfatiza que su existencia "representaba una amenaza" para los aparatos enviados por Israel pero también para los activos de otros países "alrededor del mundo".

La nota explica que en las instalaciones desmanteladas se realizaban proyectos relacionados con programas espaciales militares, entre ellos el satélite 'Chamran-1', lanzado al espacio en septiembre de 2024. Este ataque se sumaría además al registrado el pasado viernes contra otro complejo para la investigación de la Agencia Espacial Iraní, situado en Teherán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando para defender sus capacidades en todos los ámbitos: en tierra, en el aire, en el mar y en el espacio", concluye el comunicado de las Fuerzas Aéreas de Israel, que han anunciado el inicio de "una amplia oleada de ataques simultáneos contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz".

חיל-האוויר החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן, שיראז וטיבריז במקביל. — Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026

Entre los objetivos alcanzados, el Ejército israelí ha dado cuenta de la destrucción del avión que usaba el ayatolá Alí Jameneí, eliminado el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní, en un "ataque preciso" para acabar con la aeronave —a la que tenían acceso altos funcionarios y personal militar— en el Aeropuerto de Mehrabad (Teherán). "Otro activo estratégico del régimen ha sido debilitado", añade la nota.

Dentro de su ofensiva, el Gobierno de Benjamín Netanyahu está atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales de Irán, al tiempo que intenta acabar con la infraestructura del grupo terrorista Hezbolá en Líbano, que se sumó a la ofensiva de los ayatolás contra Israel en respuesta al asesinato del anterior líder supremo iraní. El Ejército israelí reconocía este domingo que se preparaba para una "guerra larga" porque aún tiene miles de objetivos en la diana.