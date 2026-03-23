¿Por qué vuela Israel los puentes del río Litani en el sur del Líbano y qué busca con ello?

Israel ha dado un paso decisivo este domingo para garantizar la seguridad de su frontera norte, mientras mantiene al mismo tiempo la ofensiva contra Irán que se inició el pasado 28 de febrero junto a EEUU. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado el inicio de una operación militar de envergadura para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani. Esta barrera geográfica natural está siendo utilizada sistemáticamente por las milicias terroristas poriraníes de Hezbolá para el transporte de equipo de combate y el despliegue de terroristas hacia el sur de Líbano. Hezbolá se unió a la guerra para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva de Israel y EEUU.

La operación de Israel busca crear una zona de exclusión siguiendo el modelo aplicado en la Franja de Gaza. Katz, en clara sintonía con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha subrayado que el objetivo es cortar de raíz las líneas de suministro de los proxies de Irán en la región. "Se ha dado orden de destruir todos los puentes que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas", afirmó el ministro, quien también ha instruido a las FDI para acelerar la demolición de viviendas en la línea de contacto que sirven de cobertura a los ataques contra comunidades israelíes, siguiendo los modelos de Beit Hanun y Rafá en la Franja de Gaza.

Primer objetivo: el puente de Qasmiya

La aviación israelí ha comenzado los ataques a media tarde de este domingo. El primer objetivo de importancia estratégica ha sido el puente de Qasmiya, una vía vital en la costa sur que conectaba la región con Sidón y Beirut. Según las FDI, este paso era un "punto central" para el movimiento de mandos de Hezbolá y el traslado de miles de cohetes destinados a golpear territorio israelí.

Ante la contundencia de la advertencia de Israel, el Ejército libanés —incapaz de controlar su propio territorio frente a la hegemonía de la milicia chií— ha confirmado que ha comenzado a evacuar sus puestos en la zona costera y en la autopista de Borj Rahal para evitar verse atrapado en la ofensiva contra los terroristas.

Por su parte, el portavoz de las FDI, Effie Defrin, ha anticipado que la campaña no será breve. "Esperamos que haya varias semanas más de combates contra Irán y Hezbolá", señaló, dejando claro que Israel no se detendrá hasta que "el régimen terrorista y sus marionetas" dejen de ser una amenaza existencial para el Estado judío.

Líbano pide protección a una ONU inoperante

Mientras Israel actúa para proteger a sus ciudadanos, el Gobierno libanés se ha limitado a celebrar cumbres de seguridad de urgencia. El primer ministro desde el 8 de febrero de 2025, Nauaf Salam, ha instado a reforzar la vigilancia en Beirut ante el temor de una desestabilización total.

Por su parte, el presidente libanés desde enero de 2025, Joseph Aoun, ha recurrido al habitual discurso ante la comunidad internacional, calificando la destrucción de infraestructuras como el "preludio de una invasión terrestre total" y exigiendo la intervención de unas Naciones Unidas que, hasta la fecha, no han logrado hacer cumplir la Resolución 1701 que exigía el desarme de Hezbolá al sur del Litani. La situación en el Líbano refleja el coste de haber permitido que un grupo terrorista actúe como un "Estado dentro del Estado". En definitiva, un gobierno títere incapaz de ejercer la soberanía en su propio suelo.

Avisos desde hace una semana

Hace una semana, según filtró el portal Axios, el Gobierno de Benjamín Netanyahu estaría ultimando los detalles de una "invasión masiva" por tierra con un objetivo estratégico claro: la limpieza total al sur del río Litani para expulsar de allí a los comandos de Hezbolá y garantizar, de una vez por todas, la seguridad de los ciudadanos israelíes que viven en el norte del país.

Antes de iniciar la operación, y a través de un comunicado urgente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) —como hacen siempre que van a iniciar un bombardeo en un intento de minimizar las bajas civiles, igual que hicieron en Gaza— ordenaron la evacuación inmediata de varios sectores del Dahye, el suburbio del sur de Beirut que sirve como bastión histórico y centro de mando de la milicia terrorista chií financiada por el régimen de Irán.

De confirmarse la información de Axios, y la voladura de los puentes sobre el río Litani podría ser el primer paso, podríamos estar ante la operación terrestre de mayor envergadura desde la guerra de 2006 —segunda guerra entre Israel y Líbano—. Con la misma, Israel estaría buscando desmantelar la capacidad operativa de un grupo terrorista que ha convertido el sur del Líbano en una plataforma de lanzamiento de misiles contra su territorio y contra ciudadanos indefensos.

Significado de la operación

La voladura de los puentes sobre el río Litani no es sólo una operación táctica, sino que tiene un significado mucho más profundo desde el punto de vista de Israel, que se enmarca en la ofensiva que se inició tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Podría decirse que con esta acción Israel pone fin a una ficción diplomática que ha durado casi dos décadas, durante las cuales la ONU y la inoperante FINUL —Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano establecida en el sur del Líbano en 1978— han fingido que se cumplía la Resolución 1701, mientras hacían la vista gorda permitiendo que el sur del Líbano, bajo su control, se convirtiera en un inmenso polvorín bajo control de los proxies de Teherán.

La realidad es que la presencia de cascos azules no ha servido para evitar que Hezbolá acumule miles de misiles apuntando a la población civil de Galilea. Y, como ha ocurrido en Gaza, si una infraestructura civil es utilizada con fines terroristas, deja de ser civil para convertirse en un objetivo militar legítimo.

Israel ha dejado de confiar, con razón, en el papel de la ONU y en gobiernos como el libanés que han permitido la existencia de un "Estado dentro del Estado", por lo que la decisión de volar los puentes sobre el río Litani busca aislar las células terroristas de Hezbolá e impedir que el sur del Líbano siga siendo un corredor de suministros iraníes. Asegurar de una vez por todas la vida de sus ciudadanos en el norte del país es el objetivo último de esta operación.