Brutal agresión a una monja en Jerusalén

La Policía israelí ha detenido a un hombre judío de 36 años por agredir a una monja en la tarde de este martes en la zona de la Tumba de David en Jerusalén, al que se le acusa de un delito de "agresión racista".

Según ha informado este cuerpo en un comunicado, acompañado de una foto de la religiosa con un golpe en la cabeza, el hombre fue detenido tras recabar pruebas en el lugar y usar tecnología, que no detalla. El hombre fue puesto en custodia policial para ser interrogado bajo sospecha de "agresión racista".

"La Policía de Israel considera muy grave cualquier manifestación de violencia, especialmente si está motivada por el racismo, dirigida contra figuras religiosas", añade. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu han condenado el suceso como un "ataque despreciable". "La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad" y denuncian que este "acto vergonzoso contradice los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa sobre los que se funda Israel, y a los que el país sigue firmemente comprometido". Además, han transmitido su solidaridad al Patriarcado Latino de Jerusalén.

La Policía de Israel ha difundido este jueves el vídeo de la agresión física contra la monja francesa. En la grabación, se puede ver a un hombre empujando por detrás a una monja que caminaba por una calle de Jerusalén. El sospechoso se aleja de la mujer después de que haya caído al suelo y, segundos después, regresa al lugar para darle una patada en el estómago. Momentos más tarde, un transeúnte corre por la calle para intentar detener al hombre que llevaba puesto el tzitzit, la prenda interior ritual judía para hombres.