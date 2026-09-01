Netanyahu anuncia la captura de Muein al Arabid, máximo jefe de seguridad de Hamás

En una incursión estratégica desplegada en el norte de la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de inteligencia Shin Bet han golpeado directamente a la estructura de mando palestina. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este martes la detención de Muein al Arabid, máximo responsable del aparato de seguridad interior de Hamás. El líder militante fue localizado y neutralizado cerca de su propia residencia en una rápida maniobra militar que culminó con su traslado inmediato a territorio israelí para ser sometido a interrogatorio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el jefe del Ejecutivo israelí puso de relieve la relevancia táctica del arrestado, catalogándolo como una pieza clave en el esquema operativo del grupo: "Es uno de los líderes más destacados de Hamás y fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, de esconder a altos mandos de Hamás, aumentar su fuerza e intentar restablecer las capacidades de la organización terrorista". Netanyahu acusó además a Al Arabid de liderar una campaña de desinformación sobre la "desmilitarización" de la Franja y de planear emboscadas inminentes contra sus tropas.

El operativo sobre el terreno requirió de una gran precisión por parte de las unidades especiales. Según detallaron fuentes del Ejército, los efectivos "allanaron un edificio en un área urbana de Gaza" para neutralizar las amenazas de Al Arabid contra las posiciones israelíes asentadas en la denominada 'línea amarilla', el perímetro fijado tras el pacto de alto el fuego sellado el pasado octubre. Para blindar la extracción del detenido y garantizar la seguridad de los soldados, la Fuerza Aérea ejecutó varios bombardeos selectivos en las inmediaciones de la zona de intervención, un despliegue que concluyó sin registrar bajas entre las filas israelíes.

Esta captura se encuadra en la directriz de persecución implacable fijada por el Gobierno de Netanyahu contra la cadena de mando enemiga. "Mi directriz es clara: el Estado de Israel continuará persiguiendo a todos los líderes de Hamás y a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre", enfatizó el primer ministro tras felicitar a los mandos del Shin Bet y del Ejército. Por su parte, las FDI reiteraron que mantendrán este tipo de incursiones preventivas orientadas a desmantelar la capacidad de gobierno de Hamás en el enclave y frustrar cualquier intento de reagrupamiento contra civiles o posiciones militares.