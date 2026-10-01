Bolas negras en Granada…y en los cielos

No he visto aún La bola negra, la película de los Javis de la que todo el mundo habla… con sospechoso énfasis, en mi humilde opinión. Mis amigos están muy divididos al respecto. Hay quien se declara extasiado sin paliativos, hay quien –por lo bajini, no vaya a ser…– te susurra que "no hay para tanto". ¿Veremos? Quién sabe. Dada mi incorregible tendencia a ir al revés del rebaño, me da un poco de pereza.

Sí me ha llamado mucho la atención la macabra, supongo que involuntaria, coincidencia de bolas negras en el tiempo y en el espacio. Según he leído, la película ahonda en la discriminación y cancelación histórica de los homosexuales en este país, que en Granada alcanzaron dimensión trágica con el asesinato de Federico García Lorca. Lorca, ese incontestable gigante poético que a veces tengo la impresión de que la izquierda trata de apalancarse en exclusiva, agarrándose a su feísima, imperdonable muerte… e ignorando la complejidad de fondo de su vida. ¿Se reconocería el Federico vivo en lo que han hecho con su leyenda una vez difunto? Ya me disculparán que tenga mis reservas. Incluso mis dudas.

El caso es que, puestos a hablar de bolas negras y canceladoras en la ciudad de Granada, se me ocurre una mucho más actual que la que me cuentan que aparece en la película. Ha sido precisamente en Granada, donde hubo y hay "sangre caída, sangre que me llama"… donde ha habido que sacar punta al lápiz y a la firma para denunciar la cancelación, la bola negra como una casa de payés, que la ultraizquierda dogmática, casposa, chillona y antisemita le ha puesto o intentado poner a una escritora judía por el mero hecho de serlo. Y de oponerse al boicot cultural contra su país, Israel.

Estoy hablando de Ariana Denise Harwicz, la autora de Mátate, amor, La débil mental y Precoz… que tampoco me he leído todavía ninguna, confieso; en los últimos tiempos he gozado y/o padecido diversas distracciones que me han rezagado culturalmente. Tengo que ponerme al día, lo haré, lo haré, lo haré… pero no hay necesidad de leer a Ariana Harwicz, como no la habría de leer a Lorca, para estar en el lado bueno de la decencia. Que es mucho más seguro que ciertos pretendidos "lados buenos de la Historia".

¿Por qué las víctimas de la cancelación pasada merecen películas y todo tipo de homenajes por parte de los mismos que se apuntan con fervor a la cancelación presente y futura? ¿Con qué cara critican las bolas negras de ayer mientras echan a rodar las de hoy? Federico García Lorca, tal y como yo lo veo y lo leo –a él sí, de toda la vida– no habría dudado ni un segundo en oponerse a la cancelación de Ariana Harwicz. Vamos. Tan segura tuviese yo la gloria.

¿Qué más tiene que pasar para que quede dolorosamente claro que lo más lorquiano y heroico que se puede ser a día de hoy es ciudadano israelí? Lo que acaba de suceder a bordo de un avión de FlyDubai, ¿hará reflexionar a alguien? ¿Qué otro país del mundo tiene que defenderse como gato panza arriba día sí, día también, mientras el resto del mundo mira para otro lado, anonadado y atolondrado? Qué horror ser héroe a la fuerza desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los días y todas las noches de tu vida. No ir a una guerra y volver, sino vivir permanentemente dentro de ella, sin poder salir porque los autoproclamados paladines de la paz se apiadan de los muertos de hace ochenta años, pero no de los de ahora. En Jerusalén, en Tel Aviv, en todas las ciudades de Israel hay mucha sangre caída que nos llama. Y cuando la inocencia está tan envenenada, ya me perdonarán: resulta indistinguible de la culpa. Am Israel Jai.