Según el diario 'El País' tener aire acondicionado es "de derechas"

"¿Es de derechas tener aire acondicionado? En Francia, sí." De esta forma se titula un reciente artículo del diario El País donde se cuenta una de las últimas polémicas en Francia a raíz de que Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, prometiera a finales del mes de junio que si su partido conseguía llegar al poder en las próximas elecciones del 2027 se llevaría a cabo "un gran plan de climatización" a nivel nacional, asegurando que "ya es hora de que Francia ponga en marcha un gran plan de equipamiento de aire acondicionado". Esto decía Marine Le Pen en su cuenta de X (Twitter).

Il est grand temps que la France déploie un grand plan d'équipement pour la climatisation. Je le lancerai dès notre arrivée au pouvoir. Alors que les vagues de chaleur seront hélas régulières, les services publics ne sont pas capables de fonctionner faute de climatisation,… https://t.co/z4o36VYQ88 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 30, 2025

Este plan de la diputada francesa también parecería incluir a los hospitales, escuelas, residencias de ancianos y transporte público. Sin embargo, a este plan de generalización de aires acondicionados se ha opuesto la izquierda, aunque sí que ve bien que lugares públicos como hospitales y colegios tengan estos aparatos, algo que también respalda el Gobierno.

El caso de Francia es llamativo porque tan sólo un 7% de los hogares posee un aparato de aire acondicionado, aunque un 25% de los hogares tiene un sistema de climatización (contando ventiladores eléctricos), de acuerdo con la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME). Si hablamos de España, tenemos que el 41% del parque de viviendas tiene aire acondicionado (según Idealista), siendo Sevilla, Córdoba y Valencia las capitales donde más viviendas cuentan con sistemas de refrigeración.

En cuanto a España se dan circunstancias llamativas ya que, por ejemplo, el 83% de los hogares con bajos ingresos en Córdoba tienen aire acondicionado (o el 84% en Sevilla) mientras que sólo el 76% de los hogares con altos ingresos en Barcelona tienen instalado un aire acondicionado, o el 79% en Granada, según el INE. De manera que no es una cuestión de "derechas o izquierdas" sino de que el aire acondicionado en verano se convierte en un bien indispensable, por varias razones que nombraremos a continuación.

Por otro lado, y de acuerdo con el análisis del periodista John Burn-Murdoch del Financial Times, así evoluciona la mortalidad entre distintas ciudades europeas como Madrid, Barcelona o Londres en comparación con ciudades americanas como Reno, Los Ángeles o Portland.

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia entre las ciudades europeas y las norteamericanas es abismal, multiplicándose hasta por 150% el riesgo de muerte en ciudades como Barcelona cuando más aprieta el calor. Pero ¿a qué se debe esto? A que sólo el 19% de los hogares en Europa disponen de aire acondicionado mientras que en Estados Unidos llega al 90% de los hogares, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según un estudio publicado en The Lancet, el aire acondicionado evita alrededor de 200.000 muertes anuales en todo el mundo, mientras que otro análisis de 311 ciudades de Canadá, Japón, España y Estados Unidos estimó que el aire acondicionado explicaba entre un 16% y un 20% la reducción de mortalidad por calor entre 1972 y 2009.

El aire acondicionado salva vidas y mejora el bienestar

El disponer de aire acondicionado y tener la posibilidad de paliar el calor en verano también mejora la calidad y duración del sueño, ya que estas dos empeoran cuando las temperaturas superan los 23 grados centígrados. También el rendimiento cognitivo se comporta de una forma similar, empeorando el rendimiento de los estudiantes en los días más calurosos, y de igual manera afecta a la productividad de todas aquellas personas que se encuentran trabajando bajo temperaturas tan elevadas.

Con lo cual, es absurdo siquiera plantearse que el disponer de aire acondicionado es una cosa de tener un pensamiento de derechas o un pensamiento de izquierdas, ya que esta es una herramienta muy útil en verano y que no sólo salva muchas vidas, sino que también mejora el bienestar de todos aquellos que disponen de uno de estos aparatos.