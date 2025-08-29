La hipocresía de la izquierda: turismo masivo es cuando lo hacen los demás

Desde varias formaciones políticas como son las de Podemos y Sumar se han mostrado radicalmente en contra de lo que ellos llaman el "turismo masivo", apoyando las distintas manifestaciones que se han realizado contra el turismo masificado en ciudades como Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, San Sebastián, etc. Estas manifestaciones reivindican que se le estaría dando demasiado protagonismo al turismo que viene en detrimento de los ciudadanos locales, logrando así que no pocos lugares como Ibiza, Mallorca o Formentera hayan aprobado medidas para limitar este turismo.
Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, y es que, aunque desde Podemos o desde Sumar se critique el llamado "turismo masivo", que al final no queda muy claro lo que significa, son los mismos que aprovechan la mínima ocasión para hacer turismo allí donde lo desean, tal y como se ha visto con las últimas fotografías que ha subido la eurodiputada Irene Montero a sus redes sociales.
Si acudimos al Instagram de Irene Montero, podremos ver como la eurodiputada de Podemos ha estado pasando sus vacaciones en Menorca junto con sus compañeras de partido Ione Belarra y Lucía Muñoz.
También en diciembre del año pasado la ex ministra de Igualdad publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se la puede ver en una playa de Colombia.
Esto parece contrastar con unas declaraciones que la propia Irene Montero hizo hace poco más de un año, cuando afirmó que "el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente. Las islas son de quien las habita, no de los especuladores".
El turismo masivo no le puede costar la vida a la gente. Las islas son de quien las habita, no de los especuladores. pic.twitter.com/gRAVrNQpxr— Irene Montero (@IreneMontero) May 28, 2024
Es decir, mientras que por un lado se critica el turismo de aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones en lugares como Menorca, Ibiza o Formentera, la exministra no tiene ningún reparo en viajar ella misma a Menorca junto con varias compañeras de su partido.
No obstante, Irene Montero, Ione Belarra o Lucía Muñoz no han sido las únicas personas de izquierdas que han criticado el "turismo masivo" pero que se han ido de vacaciones a lugares de este tipo. El propio ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, también parece haber pasado sus vacaciones en la isla de Menorca, de acuerdo con la información que publicó recientemente el diario La Razón.
Por otra parte, también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, parece ser un gran aficionado a viajar, al menos eso se desprende de sus publicaciones en Instagram. Aquí podemos ver cómo pasó la Navidad en Ámsterdam, Países Bajos.
En esta publicación lo podemos ver en Marruecos.
Aquí lo podemos ver visitando la provincia de León.
Y aquí lo podemos ver disfrutando de una cena en Córdoba.
De esta forma, asistimos a una muestra más de hipocresía de nuestra izquierda española, esta vez con respecto al turismo. Ya que da la sensación de que el resto del mundo sí que entra en la categoría de "turismo masivo" menos uno mismo. Cuando otros viajan a Menorca a pasar sus vacaciones es "turismo masivo", pero parece que cuando lo hacen Irene Montero, Ione Belarra, Lucía Muñoz o Ernest Urtasun no lo es. Lo mismo ocurre cuando Pablo Fernández viaja a Países Bajos o a Marruecos.
Como es lógico, tanto las personas de izquierdas como las de derechas tienen todo el derecho del mundo a viajar allí donde quieran, la cuestión no es esa, sino que lo que no se puede hacer es calificar lo que hacen los demás como "turismo masivo" y no aplicar esa misma vara de medir a uno mismo o a los de tu propio partido.