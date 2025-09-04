¿Mi mercancía necesita ser securizada? Guía para empresas exportadoras

Cuando una empresa contrata un Servicio de transporte aéreo de mercancías, la atención se centra en el embalaje, la documentación y los plazos de entrega. Sin embargo, hay un paso intermedio que es crucial y a menudo genera dudas: la securización de la carga. Este proceso no es un mero trámite, sino un pilar fundamental para la seguridad de la aviación civil.

En esta guía, resolveremos las preguntas clave que toda empresa exportadora debe conocer para que sus envíos aéreos sean fluidos, seguros y cumplan con la normativa.

1. ¿Por qué es obligatoria la securización de carga aérea?

La razón principal es la seguridad. Tras los eventos que han marcado la historia de la aviación, las autoridades aeronáuticas de todo el mundo establecieron regulaciones estrictas. En España, estas se recogen en el Plan Nacional de Seguridad (PNS).

El objetivo es simple: garantizar que ningún artículo prohibido o peligroso (explosivos, artefactos incendiarios, etc.) sea introducido en la bodega de un avión. Por tanto, la securización no es una opción, sino un requisito legal indispensable para proteger la integridad de los vuelos, la tripulación, los pasajeros y la propia mercancía.

2. ¿Qué mercancía debe ser securizada?

La respuesta corta es sencilla: toda la carga que vaya a ser transportada en la bodega de un avión comercial o de carga debe ser declarada "segura" antes de embarcar.

Sin embargo, la normativa introduce una distinción importante que afecta al cómo se logra ese estatus de seguridad:

Carga de "expedidor conocido": Proviene de empresas que han pasado un riguroso proceso de certificación por parte de la autoridad competente.

Proviene de empresas que han pasado un riguroso proceso de certificación por parte de la autoridad competente. Carga de "expedidor desconocido": Es la categoría en la que se encuentran la mayoría de las empresas. Al no estar certificadas, su carga debe someterse obligatoriamente a una inspección física del 100% para poder ser declarada segura.

Para la gran mayoría de pymes y empresas que realizan envíos aéreos, su mercancía será tratada como "carga desconocida" y, por tanto, sí, necesita ser securizada mediante una inspección.

3. ¿Cómo se securiza la mercancía?

La inspección se realiza a través de métodos tecnológicamente avanzados, llevada a cabo por "agentes acreditados". Los métodos más comunes son:

Inspección por Rayos X: La carga pasa a través de un escáner que permite visualizar su contenido. Los equipos más modernos, como los de tecnología Dual View , ofrecen dos imágenes simultáneas para aumentar la precisión.

La carga pasa a través de un escáner que permite visualizar su contenido. Los equipos más modernos, como los de , ofrecen dos imágenes simultáneas para aumentar la precisión. Detectores de trazas de explosivos (ETD): Se toman muestras microscópicas de las superficies del embalaje que son analizadas por un equipo de alta sensibilidad.

Consejos Prácticos para empresas exportadoras

Cuide el embalaje: Un embalaje limpio y bien sellado facilita el proceso. Evite los paquetes con formas o densidades extrañas que puedan generar sospechas. La documentación debe ser impecable: Asegúrese de que la descripción de la mercancía en la documentación coincida exactamente con el contenido del paquete. Elija un partner logístico con medios propios: Trabajar con un transitario que sea agente acreditado es fundamental. La ventaja competitiva reside en elegir un partner que, además, cuente con capacidad de securización en sus propias instalaciones, eliminando la dependencia y los posibles cuellos de botella del aeropuerto. Un ejemplo claro es XGL Logistics, que ofrece en Alicante y cercanías un servicio de securización propio, siendo pioneros en la zona. Al contar con tecnología de última generación como escáneres de Rayos X Dual View y detectores de trazas (ETD) en su almacén, garantizan que el Servicio de transporte aéreo de mercancías para las empresas de la región sea más ágil, seguro y económico, evitando esperas y costes adicionales.

En definitiva, entender la securización no como un obstáculo, sino como una parte integral y necesaria del Servicio de transporte aéreo de mercancías, es clave para que sus exportaciones lleguen a su destino sin demoras y con la máxima seguridad.