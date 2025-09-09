Bancarrota del Estado del Bienestar

El canciller alemán Friedrich Merz ha encendido todas las luces de emergencia al afirmar que "el Estado del Bienestar tal como lo conocemos ya no es financieramente sostenible".

Ya hemos explicado hace poco que el mal llamado Estado del Bienestar europeo se está viendo en apuro serios. No es que quiera vender el apocalipsis, pero ya sabemos todos, queramos admitirlo o no, que las cifras no salen. Envejecimiento, deuda por las nubes, inmigración que aporta poco, crecimiento de tortuga… Ya no es que tengamos que realizar algún pequeño ajuste en el sistema, es que deberíamos replantearlo entero.

El canciller alemán no ha dicho que haya que desmantelar el sistema actual, pero ha sacado a la palestra un tema tabú que ningún político se atrevía a mentarlo. Ya Francia anunció hace unos meses unas medidas (no tan contundentes como se creen) en esta línea. Querer seguir con el caviar y sin fondos en la cuenta corriente no es del todo compatible.

En primer lugar, la deuda es enorme, tal y como apuntábamos en el mencionado artículo. Pero es que los intereses que pagamos por ella cada vez ocupan un mayor porcentaje de los presupuestos.

Fuente: Carlos Arenas Laorga

Si seguimos así, pronto tendremos que dejar de pagar otras cosas. La restricción presupuestaria existe. Y si se incumple con más deuda, nos aboca a la pobreza. La cosa no es de broma.

Si queremos seguir pagando pensiones, una sanidad a más personas (los inmigrantes son beneficiarios netos de las transferencias sociales), gastos en defensa, educación, etc.; no quedan muchas opciones.

Y si Francia ya ha anunciado medidas y Alemania, con una deuda que es la mitad que la española, dice que el sistema no puede seguir así… En España es que estamos llegando tarde, para variar.

Cada vez hay menos cotizantes por cada pensionista. Y eso que nos falta la jubilación de la mayor parte del baby boom. Sostener este sistema con el modelo actual es simplemente inviable. Quizá sea un poco duro decirlo así. Pero mejor la verdad sin paños calientes que una mentira. Vamos, que si no estás invirtiendo ya para complementar tu no-pensión, vas muy tarde (pero más vale tarde que nunca).

La inmigración, por su parte, es un parche, no una solución definitiva. Nos hace falta, sí. Pero no como la que tenemos ahora. Es decir, el problema no es la llegada de inmigrantes (al revés, es parte de la solución), sino la estructura de incentivos. Me explico y espero no levantar ampollas. Si el sistema permite el acceso a prestaciones inmediatas y no se basa en las contribuciones, es como pretender dar de comer lo mismo a un número mayor de invitados a la mesa. Se puede explicar de distintos modos, pero la realidad es que esto es imposible.

Fuente: Carlos Arenas Laorga

El modelo de arquitectura institucional ya no sirve. El debate ya no es el de antes: me gusta o no me gusta. No. El debate ahora es cómo lo cambiamos.

Hay que hacer ajustes. Punto. Ya sé que suena duro, complicado, y mil adjetivos peyorativos que podemos ponerle. Pero insisto en que ya no vale negar la realidad. Nos hemos mal-acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades, a que el estado nos proteja desde que nacemos hasta que morimos. Que nuestros políticos se arroguen el derecho de gastar por nosotros, sin nuestro permiso, y hasta por nuestros nietos.

Deberíamos aprovechar para realizar cambios institucionales que no solo hagan que el sistema no nos colapse en las narices, sino que sea viable a largo plazo. Eso sí, el coste político es elevado y quien debe proponer estos cambios son precisamente los políticos. Mal asunto. Como decíamos , lo políticamente rentable no suele fiscalmente muy adecuado.

Si Francia y Alemania ya han abierto la veda de este debate porque se les viene encima, ¿qué nos hace pensar a los españoles que somos ajenos a este problema? Y aquí quiero recordar nuevamente lo que decía antes: no hablamos de ideología o de corrientes económicas, sino de la realidad, de las cuentas, de los datos. Si estructuralmente gastamos más, y cada año el gasto aumenta, en algún momento no dará para sanidad, educación, pensiones, un ingreso mínimo vital, pagas, o subsidios. Y cuanto más retrasemos lo evidente, más doloroso será el ajuste.

El estado del bienestar (ahora lo pongo con minúsculas) no es viable. Pudo serlo hace 50 años. Ahora ya no. El cheque en blanco de promeses y vida fácil subvencionada se nos ha ido de las manos.

