Un sector para invertir que se ha convertido en una oportunidad de compra

Durante las últimas semanas el sector de la salud estadounidense ha registrado un comportamiento positivo. Por tanto, en esta publicación nos vamos a centrar en una compañía perteneciente al sector de la salud del mercado estadounidense que está produciendo un comportamiento positivo, con un objetivo alcista muy cerca de ser activado.

En este sentido, vamos a analizar en primer lugar el comportamiento general del sector de la salud del mercado estadounidense con el análisis del ETF SPDR – Health Care.

En la imagen tenemos el gráfico semanal del SPDR – Health Care ETF, donde observamos que, durante las últimas semanas el precio ha desarrollado la formación de una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo, la cual ha sido activada recientemente tras producir el precio hace escasas semanas un cierre semanal por encima de los 137,75$. Bajo esta premisa, podemos esperar un comportamiento favorable para la mayoría de las empresas que componen el sector, puesto que, en el ETF de referencia podemos trabajar en base a un objetivo alcista con un potencial de revalorización de un 8% aproximadamente.

De este modo, mantenemos la atención especialmente en una compañía del sector de la salud que, tiene una perspectiva de revalorización superior al ETF de referencia.

En la imagen tenemos el gráfico semanal de la cotización de Boston Scientific (BSX), donde observamos que, durante las últimas semanas el precio ha desarrollado la formación de una figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente, la cual se encuentra cerca de ser activada, ya que el precio se encuentra atacando la directriz horizontal de la misma. En este sentido, si asistimos a un precio de cierre semanal por encima de los 108,95$ por acción, entraría en juego un objetivo alcista en el activo bajo estudio, con un potencial de revalorización de un 11,07% aproximadamente.

Además, la tendencia del activo es innegablemente alcista, por lo que las probabilidades de continuidad de esta son elevadas. En definitiva, mantendremos la visión positiva siempre y cuando no asistamos a un precio de cierre semanal por debajo de los 101,62$ por acción.

Descubre las acciones y fondos de inversión más alcistas para invertir y gestionar tu patrimonio con Libertad Digital y Estrategias de Inversión.