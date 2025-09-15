La relación entre España e Israel está cada vez más deteriorada a causa de los últimos acontecimientos. La persecución al equipo israelí de ciclismo en la Vuelta a España 2025, junto con la inacción para parar dicho acoso y el jaleo del Gobierno de Pedro Sánchez a boicotear el evento deportivo no ayudan a calmar las aguas.

Aunque la campaña contra todo lo que desprenda olor a Israel no termina con esto, sino que ahora desde uno de los partidos que gobiernan se ha propuesto el etiquetar de forma específica a todos los productos que procedan de Israel con el fin de desincentivar su compra.

A través de una iniciativa parlamentaria, el diputado de Sumar Enrique Santiago (del PCE) ha preguntado al Gobierno lo siguiente: "¿Considera el gobierno imponer un etiquetado específico a todos los productos comercializados en España por empresas israelíes para que los consumidores puedan ejercer su derecho a estar bien informados de dicha procedencia?". Esta cuestión se planteó el pasado 5 de septiembre en medio de otra serie de preguntas encaminadas a "romper" relaciones comerciales con Israel, aunque dicha iniciativa parlamentaria no ha sido calificada (admitida) hasta el 9 de septiembre.

Ofensiva contra todo lo israelí

En dicha iniciativa parlamentaria también se han hecho las siguientes preguntas: 1) "¿Retirará el Gobierno, en la medida de sus competencias, todo apoyo a empresas cómplices con el genocidio y la ocupación palestina?". 2) "¿Se compromete el Gobierno a que las instituciones bajo su cargo dejen de legitimar la ocupación con contratos y licitaciones públicas a fondos de inversión como el ‘White Investments’ o el ‘KKR’?". 3) "¿Tiene previsto el Gobierno tomar medidas para evitar que fondos de inversión y empresas que tienen actividades en los territorios ocupados ilegalmente por el Estado de Israel hagan negocio en España?"

Hay que decir que el Gobierno ya ordenó que se marcaran aquellos productos alimenticios cuya procedencia fuera de un "asentamiento israelí", es decir, de las regiones ocupadas que no forman parte del territorio de Israel según el Derecho internacional. Esta iniciativa querría extender esta medida concreta a todos los productos cuya procedencia sean empresas israelitas.

Esta medida es similar a una que ya contamos hace unos meses en Libre Mercado en relación con los países nórdicos, cuando creció enormemente la antipatía por Estados Unidos a raíz de las continuas polémicas alrededor de Donald Trump y de Elon Musk. En esta ocasión no fue por orden de ningún gobierno, sino que algunas empresas como el Grupo Salling (uno de los mayores minoristas de la Unión Europea) decidieron etiquetar los productos europeos con una estrella negra para que sus clientes pudieran distinguirlos de los productos de Estados Unidos.

De aprobarse esta medida, el comercio general entre España e Israel se podría ver afectado. En el año 2024, España importó bienes de Israel por valor de 906 millones de euros, mientras que exportó bienes por un valor de 1.722 millones de euros. En lo que va de 2025, las importaciones de España ascienden a 466 millones de euros, mientras que las exportaciones son de 867 millones de euros, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Viendo la evolución que está teniendo este asunto y como crece la animadversión contra todo lo que provenga de Israel, no sería de extrañar que esta propuesta sea simplemente una antesala para pedir la prohibición total de cualquier producto cuya procedencia sea una empresa israelí.