Comer en el súper: la moda que ya engancha a 1,3 millones de españoles

Ir a comprar y, de paso, almorzar o merendar en el propio supermercado es tendencia. Cada vez más cadenas apuestan por ofrecer a sus clientes no solo la cesta de la compra, sino también un plato recién preparado que se puede degustar en las zonas habilitadas dentro del propio local.

El fenómeno, hasta hace poco anecdótico, se ha disparado en España: en solo un año, el número de personas que utilizan las zonas para comer dentro del supermercado se ha duplicado hasta alcanzar los 1,3 millones de clientes, según datos de la consultora Worldpanel by Numerator recogidos por Efeagro.

Según este informe, durante 2025 (hasta el mes de julio) 6,9 millones de personas han adquirido comida en cafeterías de hipermercados y supermercados para consumir fuera del hogar. Es lo que se conoce como listo para llevar o take away.

Sin embargo, el dato que más llama la atención es el crecimiento del consumo in situ: 1,3 millones de clientes optan por consumir esa comida en el propio local, un número que se ha duplicado respecto al año anterior.

Algo más que "llenar el carrito"

Alcampo ha sido una de las cadenas pioneras con la apertura en 2017 de su primera cafetería-bistró en el hipermercado de Sant Quirze (Barcelona). El objetivo, cuentan desde la compañía, era "transformar la experiencia de compra en algo más que llenar un carrito" y ofrecer "un espacio gastronómico completo, donde los clientes pudieran disfrutar de una pausa, compartir y vivir una experiencia diferente". Hoy, este modelo ya está presente en 17 hipermercados y acaba de estrenarse en Alcobendas (Madrid), según cifras de la propia compañía.

Alcampo dispone de platos preparados para llevar o degustar en el propio local.

"Nuestra oferta es muy variada y pensada para todos los momentos del día. Contamos con servicio en sala para consumir los platos en el propio centro, cafetería para desayunos y meriendas, opción de comida para llevar e incluso la posibilidad de comprar un producto en el hipermercado y que lo cocinemos al momento", explican.

De Mercadona a Alcampo: dos modelos distintos

Mercadona es otra de las cadenas que está apostando por el "listo para comer" para los clientes no pueden o no quieren cocinar, pero quieren seguir disfrutando del sabor más "casero". La cadena valenciana permite incluso calentar los platos en microondas propios, coger cubiertos desechables y sentarse en zonas habilitadas para comer allí mismo.

De hecho, los fines de semana ya es habitual encontrarse con grupitos de adolescentes que, por apenas 4 o 5 euros, pueden tomar una bebida y un trozo de pizza o una hamburguesa, un precio muy por debajo del ticket medio de un restaurante tradicional.

El modelo de Alcampo se aleja del autoservicio y es más similar al que podríamos encontrar en una cafetería de toda la vida. Según la empresa, cuentan con personal formado para ofrecer servicio en sala y una amplia carta: "Más de 200 platos tradicionales, 80 recetas de carne, 75 de pescado, 82 asados, 60 ensaladas, 100 bocadillos, 85 fritos y 50 postres, todos diseñados por el equipo de I+D bajo la dirección de la chef ejecutiva Bárbara Buenache".

Allí se puede ver a adolescentes y universitarios que aprovechan los cargadores de las mesas para estudiar, trabajadores que buscan un almuerzo rápido, familias que hacen una pausa durante la compra y jubilados que disfrutan de un lugar agradable para socializar.

La falta de tiempo

El auge de esta tendencia no se entiende sin un dato clave: el 47% de los españoles asegura no tener tiempo libre, según el estudio de Worldpanel by Numerator y la asociación Promarca recogido por Efeagro.

Sección de platos preparados.

La comodidad que ofrecen los productos listos para llevar es la principal motivación en el 25% de las ocasiones de consumo de alimentos y bebidas, por delante incluso de factores tradicionalmente relevantes como la salud (18,6%) o el placer (22,6%), de acuerdo al mismo estudio.

El presidente de Promarca, Fernando Fernández, ha precisado a colación de este informe que "el consumidor actual ya no busca únicamente sabor, calidad o sostenibilidad; también exige eficiencia, practicidad y productos que encajen con su ritmo de vida".