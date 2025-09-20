El despilfarro milmillonario de Puente: 2.400 millones para la agenda verde y no para arreglar los trenes

Mientras que cientos de personas quedan atrapadas en las estaciones de tren casi cada semana y todos los días se producen retrasos y numerosas incidencias en la red ferroviaria española, Óscar Puente se dedica a despilfarrar el presupuesto en la agenda ecologista. En concreto, el ministerio que dirige Puente está ultimando la ejecución de más de 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos en proyectos dedicados a "la transformación sostenible de ciudades y municipios".

Así lo confirman desde el propio Gobierno, enfatizando que "los fondos se han invertido en el impulso de la movilidad activa, el fomento y la digitalización del transporte público, el calmado del tráfico, la implantación de zonas de bajas emisiones o la renovación y electrificación de flotas". En realidad, pese a que el Ejecutivo no quiera admitirlo, la llegada de estos fondos desde la Unión Europea no ha sido sino un pretexto para malgastar más dinero sin aprovechar la ocasión para fortalecer verdaderamente la economía europea.

Despilfarro milmillonario

Según informa el Ministerio de Transportes, la ejecución de más de 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos tiene por objetivo financiar una serie de proyectos relacionados con "la transformación sostenible de la movilidad en los entornos urbanos con el objetivo de reducir emisiones y promover ciudades más limpias y seguras". En este sentido, el Gobierno destaca que estas ayudas "se han canalizado a través de las administraciones locales, las administraciones autonómicas y el propio Ministerio a través de la Dirección General de Carreteras".

Ahora bien, este despilfarro milmillonario no es el primero que ha ejecutado el Ministerio en los últimos años. Según la información publicada por el Ejecutivo, en las convocatorias de los años 2022 y 2023, más de 200 ayuntamientos y agrupaciones supramunicipales recibieron 1.500 millones de euros procedentes de estos mismos fondos. De ellos, ya se han invertido casi 700 millones en 492 proyectos que ya han sido ejecutados. Asimismo, en el año 2021 el Ministerio que hoy encabeza Óscar Puente ya transfirió a las comunidades autónomas una partida de 900 millones.

En este sentido, para presumir de las labores desarrolladas, el Ministerio que dirige Puente acaba de publicar un mapa web en el que se pueden ver, de forma detallada, cuáles son las iniciativas puestas en marcha por diferentes administraciones públicas en esta materia. "Los fondos otorgados a entidades locales y autonómicas se han invertido en diferentes actuaciones destinadas al impulso de la movilidad activa, el fomento y la digitalización del transporte público, el calmado del tráfico, la implantación de zonas de bajas emisiones o la renovación y electrificación de flotas", subrayan desde el Ejecutivo.

Ministerio de Transportes

Así las cosas, el Ejecutivo detalla que se han gastado 145 millones de euros para la implementación de la zona de bajas emisiones. Pero ¿dónde ha sido destinado este dinero? Según confirma el propio Gobierno, estos 145 millones se han empleado para perimetrar las zonas, señalizarlas y desarrollar actuaciones complementarias en su funcionamiento. Por otra parte, se han empleado casi 830 millones de euros para la construcción de carriles bici o la peatonalización de espacios determinados, entre otros fines que el Ejecutivo incluye bajo el paraguas del "fomento de la movilidad activa".

Además, se han gastado más de 288 millones de euros procedentes de los fondos europeos para el "calmado del tráfico" en proyectos como los aparcamientos disuasorios o el estacionamiento regulado. ¿Con qué fin? Pues, según el Ministerio, para "limitar y reducir la velocidad de los vehículos que entran en los núcleos urbanos". A ello debemos sumarle que al transporte público se han destinado más de 550 millones.