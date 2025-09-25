La bolsa sigue dando oportunidades... Pero hay que saber buscarlas

Los principales activos financieros se encuentran en niveles de clara sobrecompra en el corto plazo, tras un rally que ha impulsado tanto a la tecnología como al oro a cotizar más de dos desviaciones estándar por encima de sus medias de medio plazo. Este escenario refleja un mercado muy fuerte, pero con un creciente riesgo de corrección a medida que se acumulan señales de euforia entre los inversores.

En el análisis de mercados financieros contamos con multitud de herramientas que nos permiten monitorizar en tiempo real el estado de salud de los distintos mercados. Hoy traemos a colación la distancia entre el precio de cotización y su media móvil simple de 50 sesiones, un indicador útil para medir la solidez de las tendencias y detectar posibles excesos.

Aplicando lo anterior a una colección de los principales activos del mercado financiero nos encontramos que la amplia mayoría de ellos superan las dos desviaciones estándar sobre dicha media, una situación estadísticamente poco frecuente –menos del 5% del tiempo– que apunta a un mercado en una fase de gran especulación en el corto plazo.

Desviación Típica del precio respecto a su media móvil simple de 50 periodos o de medio plazo sobre principales clases de activos. Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Estos datos reflejan que tanto el segmento tecnológico como los metales preciosos concentran flujos de capital intensos, consolidando su papel como motores del rally actual. Si bien considero que las condiciones en el largo y muy largo plazo siguen siendo positivas tanto para la tecnología como para el oro, no es menos cierto que los excesos acumulados en el corto plazo reflejan un mercado en el que no se diferencia entre clases de activos y, ello suele ser históricamente un claro indicador de exceso de optimismo entre los inversores. Es altamente probable que las rentabilidades sean inferiores a lo estimado desde los actuales niveles de cotización.

El próximo viernes, día 26 de septiembre, conoceremos el dato de inflación preferido de la Reserva Federal de los EEUU, el PCE, por lo que ahí tenemos el próximo hito a vigilar al más estricto corto plazo. Un dato mayor de lo estimado podría desembocar en correcciones en las bolsas, ya que dañaría una de las narrativas dominantes actualmente en el mercado, como es el descuento de mayores recortes de tipos ante el claro debilitamiento del mercado laboral de EEUU.

Desviación Típica del precio respecto a su media móvil simple de 50 periodos o de medio plazo sobre los principales estilos de inversión. Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

El conjunto de datos permite concluir que el mercado atraviesa una fase de sobrecompra significativa en el corto plazo, en la que gran parte de los principales índices y sectores cotizan muy alejados de sus medias de medio plazo o de 50 periodos, por lo que el riesgo de decepción es elevado.

Este tipo de lecturas no implica necesariamente un giro inmediato, ya que un mercado puede permanecer sobrecomprado durante semanas si la tendencia es fuerte. Sin embargo, sí incrementa la probabilidad de ver consolidaciones o correcciones técnicas en el horizonte próximo.

