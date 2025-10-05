Qué pasa con el IVA del ordenador y la web gratuita: guía rápida para autónomos

Una de las dudas más repetidas entre los autónomos que escuchan hablar del Kit Digital es qué ocurre con el IVA. La ayuda promete un ordenador nuevo y una web profesional sin adelantar ni un euro, pero muchos se preguntan si el impuesto terminará saliendo de su bolsillo. La respuesta es clara: en régimen general, el IVA es deducible y el efecto final es de coste cero.

Comprueba si cumples requisitos y pide tu Kit Digital en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.

El mecanismo funciona así. Cuando se concede la subvención, la empresa proveedora adelanta tanto el importe del servicio como el IVA correspondiente. El beneficiario no paga nada en el momento de la entrega, ni del ordenador ni de la web. Más tarde, al presentar la declaración trimestral, ese IVA se deduce de manera normal, como ocurre con cualquier otro gasto de la actividad. Con la devolución o compensación obtenida, el autónomo simplemente devuelve ese importe adelantado por el proveedor. El resultado práctico es neutro: el negocio disfruta de un equipo nuevo y de una web optimizada sin haber tenido que adelantar un céntimo.

La situación cambia únicamente para quienes tributan en régimen de módulos. En este caso, el IVA no es deducible y, por tanto, el beneficiario sí debe asumir ese importe concreto. Aun así, la subvención sigue cubriendo la base imponible, lo que significa que el coste real se reduce de manera drástica y que la ayuda compensa ampliamente.

Para saber si puedes acceder al Kit Digital basta con un checklist exprés: ser autónomo o microempresa con hasta dos empleados, llevar más de seis meses de actividad y estar al día con Hacienda y Seguridad Social. Si cumples esas tres condiciones, el proceso es directo. Se rellena un formulario en ordenadorlibertad.es, se atiende una llamada de validación y se confirma un SMS. A partir de ahí, el equipo técnico se encarga de todo: solicitud, gestiones con Red.es, entrega del ordenador y diseño de la web.

Las ventajas de dar el paso son evidentes. Se recibe un ordenador nuevo para trabajar y al mismo tiempo, el negocio gana una web profesional, personalizada para su sector y optimizada para aparecer en Google. Esto significa mayor visibilidad, más clientes potenciales y un funcionamiento mucho más ágil en el día a día. Todo sin letra pequeña y con un sistema pensado para que ni siquiera el IVA suponga un problema en la mayoría de los casos.

El plazo, sin embargo, es limitado. El Kit Digital permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, fecha tope para que autónomos y micropymes soliciten la ayuda. Después, quienes no lo hayan tramitado seguirán trabajando con equipos lentos y sin presencia en internet, perdiendo una oportunidad financiada directamente con fondos europeos.