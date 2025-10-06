El mito de la Suecia socialista

Durante décadas, la producción y venta de alcohol estuvo fuertemente regulada por el Estado en Suecia. En el caso de la cerveza, por ejemplo, se imponía un límite máximo de alrededor del 3 % de alcohol: quien quisiera beber una cerveza más fuerte debía comprarla con receta en una farmacia y, aun así, la graduación estaba controlada por las autoridades. Estas restricciones solo se abolieron cuando Suecia ingresó en la Unión Europea en 1995. En 2010 se fundó la ahora célebre cervecera Omnipollo, conocida tanto por la creatividad de sus recetas como por el diseño de sus latas.

Fui invitado a Estocolmo por Anders Ydstedt, empresario e inversor que, junto con su esposa Susanne, posee o coposee varias compañías en sectores tan diversos como los servicios en línea, inversiones en tecnologías limpias y baños públicos en estaciones de tren. También es miembro del consejo de Godsinlösen Nordic, una empresa cotizada en Nasdaq First North en Estocolmo.

Si Suecia fue en algún momento un país socialista, aquello quedó atrás hace décadas. Pero, igual que ocurre con las imágenes arraigadas que tardan en desaparecer aunque ya no respondan a la realidad, los países también cargan con percepciones obsoletas.

Suecia es de los países más pro-mercado

Hoy Suecia no es un país socialista. En el Índice de Libertad Económica 2024 de la Fundación Heritage, ocupa el 9º puesto mundial, muy por delante del Reino Unido (30º). Es una de las diez economías más orientadas al mercado del mundo.

Mi encuesta sobre la imagen de la economía de mercado y el capitalismo, realizada por Ipsos MORI, confirmó que Suecia está entre los países con actitudes más favorables hacia el mercado: solo en seis de los 35 países son más fuertes las simpatías por la economía de mercado. Otro estudio que encargué se centró en la percepción de los ricos.

Los resultados son reveladores: solo el 32 % de los suecos cree que los ricos deben pagar impuestos muy altos para que el Estado reduzca la desigualdad. En cambio, el 49 % opina que no se les debe gravar en exceso, porque han trabajado duro para generar su riqueza y el Estado no debería arrebatársela. En la mayoría de los países analizados —salvo excepciones como Polonia y Vietnam— la visión mayoritaria es la contraria: se pide a los ricos que paguen mucho más. La envidia social en Suecia es hoy mucho menos acusada que en Francia o Alemania, por ejemplo.

Aunque con un elevado gasto público

Esto no quiere decir que no existan rasgos socialistas. El gasto público sigue siendo elevado y la carga fiscal ronda el 42,6 % de la renta nacional, una de las más altas del mundo. El tipo máximo del impuesto sobre la renta alcanza el 57 %, y el impuesto de sociedades se sitúa en el 20,6 %. Sin embargo, Suecia ha abolido los impuestos sobre la herencia, las donaciones y la riqueza, lo que la diferencia de la mayoría de países desarrollados.

Según Anders Ydstedt, la eliminación de estos tributos supuso un cambio decisivo: —Se detuvo la fuga de capital y de empresarios. Ingvar Kamprad y muchos otros regresaron a Suecia. La comparación con Francia es muy ilustrativa: en 2003, cuando ambos países mantenían impuestos sobre patrimonio, herencias y donaciones, la proporción de multimillonarios en dólares por millón de habitantes era de 0,17 en Francia y de 0,22 en Suecia. En 2017, Francia había subido a 0,46 mientras Suecia llegaba a 2,0, tras haber eliminado esos impuestos—.

Hoy, Suecia tiene incluso una mayor proporción de multimillonarios por habitante que Estados Unidos (2,7 frente a 2,4 por millón, sin contar a los suecos que residen en el extranjero). Más empresarios y más capital en el país significan más oportunidades para crear nuevas y mayores compañías. Empresas como Spotify y Klarna nacieron de ese ecosistema de reinversión.

¿De dónde viene la imagen de país socialista?

La imagen de una Suecia socialista se forjó en los años 70 y 80. En 1960, por cada 100 suecos que trabajaban en el sector privado había 38 que recibían la mayor parte de sus ingresos del Estado. Treinta años después, en 1990, la cifra se había disparado: 151 dependían del Estado por cada 100 en el sector privado.

Pero hoy las condiciones para emprender son muy distintas. Conversé sobre ello con Staffan Salén, consejero delegado de Salénia AB y uno de los cien suecos más ricos, con fuerte presencia en el sector inmobiliario. Explicó que los impuestos sobre las empresas son menores de lo que se suele creer —más bajos que en la mayoría de Europa—, y que existen múltiples mecanismos legales de optimización fiscal. Lo más gravoso, señaló, son los altos impuestos sobre la renta personal.

El problema principal, sin embargo, es la burocracia: los procesos de aprobación urbanística se han vuelto interminables bajo la influencia de la ideología verde. —Un proyecto puede detenerse por completo si aparece una sola especie de ave protegida— me dijo.

Incompatibilidad entre estado del bienestar y fronteras abiertas

Aun así, Salén considera que esa influencia ecologista está en declive, en parte porque la política migratoria ha generado un giro entre los jóvenes hacia opciones más conservadoras. Suecia, antes conocida como un país pacífico, afronta ahora problemas graves: solo en septiembre de 2023 murieron doce personas en tiroteos vinculados a bandas.

Suecia demuestra que el binomio estado de bienestar + fronteras abiertas conduce al desastre: ambos no pueden sostenerse a la vez. Ante ello, el país ha endurecido radicalmente su política migratoria, aunque los problemas derivados de la criminalidad asociada persisten.

He relatado estos hallazgos y los he vinculado al debate global sobre libertad y prosperidad en mi libro Los orígenes de la pobreza y la riqueza (Editorial Avance, 2025).