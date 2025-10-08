Prepárate para la siguiente subida de impuestos

Dentro de poco te encontrarás con que te llega menos al final del mes. Y no es porque el malvado empresario te lo quite. Te lo quita el Estado. Así que, ve preparando el bolsillo que se viene otra subida encubierta.

Como bien sabes, el sistema de pensiones está bastante roto. Para tratar de solucionarlo de forma momentánea y temporal se diseñó un parche llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI. No es otra cosa que un nuevo impuesto disfrazado de cotización. Lo más curioso es que, por mucho que quieran asemejarlo a una cotización social, no aumenta tu futura pensión.

Esencialmente es un aporte (huelga decir que es obligatorio) al Fondo de Reserva de la Seguridad Social —la famosa hucha de las pensiones—, que busca parchear temporalmente el sistema ante la jubilación masiva de los nacidos en el baby boom.

El MEI se aplica sobre tu base de cotización. Y cada año, va creciendo hasta el 2029. Y ahí ya se mantendrá. Claro… Seguro que sí.

Año Total MEI Empresa Trabajador 2023 0,60% 0,50% 0,10% 2024 0,70% 0,58% 0,12% 2025 0,80% 0,67% 0,13% 2026 0,90% 0,75% 0,15% 2027 1,00% 0,83% 0,17% 2028 1,10% 0,92% 0,18% 2029-2050 1,20% 1,00% 0,20%

Supón un salario medio de 28 mil euros. Esto quiere decir que te van a quitar unos 21 euros mensuales, o 252 al año, como prefieras verlo.

Fuente: Carlos Arenas Laorga

Tal y como está diseñado, a mayor base (quien más cobra), mayor es el impuesto. Pero ya hemos visto cómo afecta a un sueldo medio. Esto vuelve a subir en 2026. Y todo esto sucede sin que te des cuenta. Se te quita de forma automática de tu sueldo. Tú no tienes que hacer nada. Ni siquiera consentirlo.

El argumento es bueno, claro. Hay que mantener el "solidario" sistema de reparto de las pensiones. Mantener la hucha llena.

Pero es un parche minúsculo. El sistema no es sostenible.

Fuente: Carlos Arenas Laorga

Por mucho que se llame cotización, es un impuesto en toda regla. Es obligatorio y no genera prestación. Lo malo es que sabemos que con el MEI no será suficiente. Como decía, es un pequeño parche en una pelota con más agujeros que pelota. Por eso, no solo vamos a ver cómo el MEI nos resta de nuestra nómina, sino que veremos incrementos impositivos de forma continuada hasta que no le hinquemos el diente al problema de manera estructural.

El MEI es solo un anticipo. El Estado no tiene recursos suficientes para sostener el gasto comprometido de pensiones. No es una opinión, es un hecho.

Los gráficos creo que son bastante contundentes… Pero por explicarlo de forma sencilla, no hay dinero. Y al político no le gusta recortar el gasto. Menos aún del mayor colectivo de voto que son los pensionistas. Así que no queda otra que subir los ingresos, y eso ya sabes cómo se hace, no hace falta que explique nada.

Podemos cubrirnos, eso sí. Ahorra e invierte a largo plazo. Desde ya. Y te aseguro una buena jubilación. Pero no cuentes con las pensiones del sistema de reparto.

