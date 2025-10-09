El precio del cacao se desploma: ¿cuándo bajará el chocolate?

El precio del cacao se ha desplomado a su nivel más bajo en casi dos años. En los mercados internacionales (Nueva York y Londres), la tonelada ronda los 5.160 euros (6.000 dólares), frente a los más de 10.300 euros (12.000 dólares) que llegó a alcanzar en abril de 2024, según datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO).

Existen varios factores que explican esta bajada de los precios. En primer lugar, las previsiones de la cosecha en Costa de Marfil y Ghana, que concentra más del 60% de la producción mundial, son mucho más optimistas gracias a la llegada de las lluvias. Además, según Financial Times, ambos países han subido los precios que pagan a los agricultores (un 12% en Ghana y más de un 55% en Costa de Marfil) para frenar el contrabando y aumentar las ventas oficiales.

Al aumento de la oferta, se suma un descenso de la demanda. Tras dos años de precios récord, los consumidores de Europa, Asia y América del Norte han reducido su consumo de chocolate. Por otra parte, apunta Financial Times, estamos ante un proceso de desinversión por parte de los inversores y los fondos que apuestan por nuevas bajadas de precio.

La corrección del mercado coincide además con la decisión de la Comisión Europea de retrasar por segunda vez la entrada en vigor de la ley que obliga a las empresas a demostrar que el cacao, café o aceite de palma que importan no proceden de zonas deforestadas. La norma, inicialmente prevista para este año, se pospone otros 12 meses, lo que sin duda alivia la necesidad de anticipar las compras.

¿Cuándo bajará el precio del chocolate?

Ahora mismo, el kilo de chocolate ronda los 40 euros para los consumidores españoles, dependiendo de la marca y la calidad del producto. Los índices de precios al consumo muestran que el chocolate es hoy un 13% más caro que en enero y casi un 19% más caro que hace un año.

Teniendo esto en cuenta, posiblemente muchos se preguntan cuándo bajará el precio del chocolate en los supermercados. Pocos analistas esperan un retorno a los precios anteriores a 2023, cuando el cacao cotizaba entre 2.000 y 3.000 dólares por tonelada.

Además, las empresas chocolateras suelen firmar contratos a futuro con precios asegurados (o con cláusulas de amortiguamiento) para protegerse contra la volatilidad del mercado. Por eso, un alza o una baja en los mercados no siempre se traslada de inmediato a los precios de las tabletas y es posible que tardemos un tiempo en volver a disfrutar del chocolate con un menor precio.