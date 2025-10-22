Vivienda defiende su polémico vídeo y avisa de que "hay más"

Ante la oleada de críticas de formaciones políticas y ciudadanos, el Ministerio de Vivienda ha salido al paso para defender su reciente campaña publicitaria, que ha generado controversia por su tono burlesco. Desde el equipo de la ministra Isabel Rodríguez insisten en que este primer vídeo es solo el inicio de una serie de piezas que forman parte de la campaña "¿Cómo imaginas tu futuro?". "Hay más vídeos", aseguran fuentes del ministerio, que adelantan que se trata de una campaña más amplia con nuevas piezas que se irán publicando semanalmente.

Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que la producción responde a una estrategia planificada y diseñada para acercar las políticas de vivienda a la ciudadanía. Las mismas fuentes subrayan que la campaña no busca trivializar el problema, sino generar conversación y visibilidad sobre una de las mayores preocupaciones sociales.

Desde el Ministerio de Vivienda avanzan que el próximo vídeo de la campaña se centrará en "el impacto de las viviendas de uso turístico". "Se pretendía llamar la atención de una forma muy dura", reconocen fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, en referencia al primer spot, ambientado en un futuro, año 2055, en el que personas de entre 40 y 70 años continúan compartiendo piso. Una escena que, según el ministerio, buscaba provocar una reflexión, aunque paradójicamente representa la realidad actual de muchos jóvenes en España.

A pesar de las críticas, desde el Ministerio insisten en que los próximos vídeos, sin precisar cuántos serán, servirán para ilustrar las medidas que se están poniendo en marcha para evitar la crisis de vivienda, entre ellas el denominado "teléfono de la esperanza" que ha sido duramente criticado por el socio minoritario del Gobierno.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanza la campaña ¿Cómo imaginas tu futuro? El objetivo: reivindicar la importancia de la acción pública en favor del derecho a la vivienda. #PorUnFuturoDigno — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, October 17, 2025

Este anuncio forma parte de una campaña más amplia, adjudicada a la agencia Sra. Rushmore SA. La propia ministra Rodríguez ha reprochado las críticas dirigidas al vídeo. "Con todo el trabajo que tenemos por delante, y todo lo que estamos haciendo, que el único reproche que se nos pueda hacer a sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso", sentenció en los pasillos del Senado.