Que no te engañe el Gobierno: todos los autónomos pagarán más cuota en 2026

Más de 1,8 millones de autónomos tendrán que pagar más cuota en 2026. A pesar de que el Ministerio de Seguridad Social ha suavizado su propuesta después de la lluvia de críticas con las que se encontró la semana pasada, la mayoría pagará más.

Sí que es cierto que el departamento de Elma Saiz ha decidido recular y congelar para 2026 las cotizaciones de los tres tramos más bajos de los autónomos, que son los que tienen rendimientos netos de menos de 1.166 euros al mes. Por tanto, según los cálculos de la patronal ATA, con la segunda oferta del Gobierno, casi 1,4 millones de autónomos en España pagarán lo mismo al año que viene por este concepto.

Sin embargo, la subida comenzará en los 2,9 euros al mes para los tramos con rendimientos netos de entre 1.166 euros hasta los 1.300 euros (que pasarán de abonar 291 euros a la Seguridad Social a 293,91 euros). Desde ese tramo, la subida irá creciendo hasta la última franja de ingresos, donde los autónomos con rendimientos netos al mes de más de 6.000 euros pasarán de pagar 590 euros mensuales a 604,75 euros, lo que supone un incremento de 14,75 euros.

El MEI afecta a todos

Además, esta subida de cuotas no será la única que sufrirán los trabajadores por cuenta propia en 2026. Y es que, el próximo mes de enero, volverá a incrementarse el MEI, otro instrumento también creado por José Luis Escrivá con la excusa de llenar la hucha de las pensiones para pagar las jubilaciones masivas de los nacidos en el baby boom.

Al año que viene, el MEI subirá las cotizaciones sociales a los más de 22 millones de autónomos, empresas y trabajadores que hay en España. La estocada esta vez, será del 0,9% y cada año sube en mayor proporción.

Por mucho que Elma Saiz presuma ahora de que sube las cotizaciones sociales para que los autónomos ganen más derechos, precisamente, el MEI no da derecho a una mayor pensión a los pagadores cuando les llegue el momento de la jubilación. Lo mismo pasa con la "cuota de solidaridad", otro palo al trabajo que ha introducido el Gobierno en las cotizaciones de los sueldos más altos. La sed por el dinero de la economía productiva va en aumento.