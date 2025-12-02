Laureano Oubiña se pitorrea de las balizas V16

Laureano Oubiña, conocido por su implicación en varias causas por narcotráfico, explica en su cuenta de Instagram el uso real que él daría al nuevo dispositivo luminoso V16 y que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. "Hola familia. Para lo que sí valen las balizas es para lo siguiente que os voy a decir".

Oubiña detalla: "Yo estoy aquí en la playa de As Sinas y de noche, si quiero hacer una descarga aquí – de lo que sea – y no quiero que venga aquí la Guardia Civil pongo a medio kilómetro de aquí, para el norte, un coche con una baliza de noche funcionando. Para el sur, pongo otro también a medio kilómetro, con otra baliza de noche funcionando. Para el sur pongo otro, con otra baliza".

Después de haber efectuado esta operativa, Laureano describe el siguiente paso: "Llamamos a la Guardia Civil para que venga a atender estos coches que están con la baliza mientras yo aquí estoy descargando. Eso para lo que valen las balizas. Para engañar al personal que nos sigue".

Para finalizar el vídeo aparece una imagen realizada con inteligencia artificial de él sosteniendo una baliza y un globo de texto en el que se puede leer: ¡La V16 nunca falla!

No quiere dar inspiración

Ante la popularidad del vídeo, que alcanza casi los 8.000 likes y 300 comentarios, el exnarcotraficante manda un aviso en otra publicación: "Oye, esto que no sirva de idea. Que me acaban de absolver en Asturias por lo que me acusaban, de narcotráfico de cocaína de cuatro kilos. Desde el año 2017 hasta ahora y me absolvieron ahora", explica Oubiña.

Y vuelve a recalcar: "Por eso, que esto no sirva de idea no vaya a ser que me meta en otra. Porque a mí solamente con el nombre mío ya es suficiente. No hace falta ni el apellido. Laureanos hay tan pocos que hay un Laureano, ya soy yo. Ah, que me den por culo", termina su mensaje.