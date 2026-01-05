El chándal del arresto de Maduro agota tallas en tiempo récord

La detención de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero por fuerzas estadounidenses no solo ha sacudido el tablero político internacional. También ha provocado un efecto inesperado en un terreno mucho más mundano: el consumo. Una prenda concreta, el chándal que vestía el dirigente venezolano en el momento de su arresto, se ha convertido en cuestión de horas en un fenómeno global de ventas.

Las primeras imágenes comenzaron a circular de madrugada, pero fue Donald Trump quien terminó de amplificar su impacto al publicar en Truth una fotografía de Maduro a bordo del USS Iwo Jima. En ella aparece con los ojos cubiertos, protección auditiva y una botella de agua en la mano. Una escena que, sin embargo, quedó eclipsada por un detalle que pocos esperaban: el chándal gris con el logotipo de Nike.

Una ruptura con la estética chavista

Hasta ahora, Maduro había convertido el chándal en parte de su imagen pública, recurriendo de forma habitual a modelos con los colores de la bandera venezolana. Esa estética, asociada al imaginario chavista, enlazaba directamente con el legado de Hugo Chávez cuando dejaba a un lado el uniforme militar. Por eso, su aparición detenido con un conjunto deportivo neutro, sin referencias nacionales y de una marca estadounidense, llamó especialmente la atención y alimentó la conversación en redes sociales.

El contraste entre el mensaje político que tradicionalmente había proyectado y la imagen difundida tras su detención fue suficiente para activar un efecto viral inmediato. El chándal, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en el elemento más comentado de una escena que ya forma parte del archivo visual reciente.

El efecto inmediato en las ventas

El conjunto pertenece a la línea Nike Tech y su aparición en una de las imágenes más compartidas del año bastó para disparar la demanda. El pantalón jogger de tejido Woven, con un precio de 99,99 €, agoto tres de las siete tallas disponibles. En el caso de la chaqueta Windrunner, al menos cinco tallas figuran ya como agotadas en la web de Nike, mientras que otras seis continúan disponibles, según puede comprobarse en la tienda online de la marca. La chaqueta tiene un precio de 119,99 €.

Chaqueta Windrunner

La secuencia no terminó con Nike. En su llegada a Nueva York, nuevas fotografías mostraron a Maduro con una sudadera azul Patriot Blue de la marca estadounidense Origin. Una de las imágenes más difundidas lo retrata rodeado de agentes de la DEA y levantando los pulgares, lo que volvió a situar la prenda en el centro de la conversación digital.