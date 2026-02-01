La Casa de la Moneda suspende la venta de monedas de plata ante la subida de su precio

La incertidumbre en los mercados, generada en buena medida por la errática política de Trump, además de por la desconfianza que genera la moneda FIAT en los inversores, dada la debilidad estructural de sus emisores, está produciendo un gran incremento del precio de los metales preciosos. Así, no sólo el oro vive un importante rally alcista. La plata también está en máximos. Esto ha obligado a la Casa de la Moneda a interrumpir la venta de sus monedas de plata.

Venta interrumpida

Consultados por Libre Mercado, desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre confirman que, desde el pasado lunes 19 de enero, la Casa de la Moneda ha dejado de vender sus monedas de plata. Esto es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Concretamente, tal y como destacan desde la institución, en el año 2011 ya tuvieron que tomar esta decisión. Así, en estos momentos tan sólo queda disponible un modelo, en "formato libreta", que tiene un valor facial de 40 euros.

De hecho, si accedemos a la tienda online de la institución podemos comprobar que sólo podemos comprar una cartera elaborada con motivo del XCVII Crucero de Instrucción que realiza el Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano, en el que participó la Princesa de Asturias. En dicho artículo se reproduce la efigie de la Princesa, en el anverso, y una imagen del Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano, en el reverso.

Real Casa de la Moneda

Del mismo modo, la web también oferta otra cartera que fue elaborada para celebrar el décimo aniversario de su proclamación, en cuyo anverso se reproduce el retrato del Rey, mientras que en el reverso se reproduce en color una imagen de la Corona Real. Sin embargo, a diferencia de la otra moneda, en este caso no se permite "añadir al carrito" este producto. Además, cabe destacar que, aunque el valor facial de ambas monedas sea de 40 euros, su precio de venta se sitúa en los 64 euros por unidad.

El motivo que ha llevado a la Casa de la Moneda a tomar esta decisión, según confirman desde la institución a Libre Mercado, es el extraordinario incremento de precio que ha experimentado la plata en los últimos meses. Así, detallan además que no tienen previsto cuándo se pondrán a la venta de nuevo estos artículos. De este modo, la institución se necesita actualizar el valor de las monedas para que no pierda el sentido con el que se elaboran –que, según la Casa de la Moneda, es cultural y artístico– y evitar la "especulación" con estos artículos.

‘Rally’ de la plata

Lo cierto es que, si bien la atención suele fijarse en el oro –por ser el valor refugio por excelencia–, la plata también está registrando una importante tendencia al alza en los últimos meses. Como podemos comprobar a continuación, durante las primeras horas de la jornada de este viernes, la onza de plata rozaba los 100 dólares. De hecho, en lo que llevamos de año la plata se ha revalorizado cerca de un 50%.

Investing

En cualquier caso, lo cierto es que este incremento del precio de los metales preciosos es, en el fondo, síntoma de la desconfianza que tienen los inversores en la economía y, sobre todo, en el futuro de las divisas que emiten los Estados. Precisamente, en los últimos días el precio del dólar ha caído de una forma significativa.