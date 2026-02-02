Una vez perdida la baza de la reducción de la jornada laboral, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trata de cambiar la normativa para que se pueda controlar todo lo posible el numero de horas de trabajo de los ciudadanos españoles. Para ello, como hemos contado en LM, en el mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para que los inspectores de trabajo puedan controlar en tiempo real el horario de los trabajadores, así como el tipo de contrato que tienen, sus pausas para el descanso o las horas extra realizadas. Lo que obligará a todas las empresas españolas, incluidas las más pequeñas, a asumir un coste adicional en el software encargado de este "gran hermano" laboral.

El texto, tras salir a consulta pública, ahora está recibiendo las aportaciones del resto de carteras del Gobierno y aquí es donde el Ministerio de Economía, según publica ABC, le está poniendo pegas, lo que ha provocado el enfado de la vicepresidenta este lunes: "A Economía le pasa como en otras muchas cosas, que está en contra de la reducción de la jornada laboral", ha dicho durante la presentación del informe sobre la democratización en las empresas españolas. Y es que desde el principio, el ministro Carlos Cuerpo, ha mostrado sus reticencias a la que era la medida estrella de Díaz. La vicepresidenta ha ido un paso más allá en su enfrentamiento con Cuerpo al recordar que no es la primera vez que no se ponen de acuerdo, incluso ha hecho una enumeración -mirando con complicidad al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey- de la cantidad de veces en las que su ministerio ha encontrado trabas en el de Economía: "tienen un sujeto que les impulsa a una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país: desde el salario mínimo, querido Joaquín, pasando por los ERTES, la Ley Ryder, las trabajadoras del hogar…". Incluso ha rememorado a la antecesora en el cargo de Cuerpo, Nadia Calviño, al recordar que en 2022 la reforma laboral también provocó sus desavenencias. Con "la reforma laboral casi rompemos el gobierno varias veces... siempre están en contra".

En este caso, Economía, considera que el reglamento que quiere impulsar Díaz puede colisionar con la normativa en materia de protección de datos. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha acudido a la Agencia de Protección de Datos para ver hasta dónde puede rastrear el fichaje de los trabajadores españoles. Sin embargo no es la única pega que le pone la cartera de Economía, que está preocupado por el coste empresarial de la implantación del programa informático y por las dudas funcionales. Y es que los inspectores de trabajo llevan meses denunciando la poca efectividad de la medida en zonas rurales, donde la conexión a internet para realizar los fichajes y su control es débil y puede dar problemas para verificarlo en tiempo real.

Por todo ello, al departamento que dirige Yolanda Díaz se le ha enquistado este real decreto que anunció el pasado 2 de octubre se había sido aprobado de manera urgente. De ahí el malestar de la vicepresidenta segunda que le ha dado un ultimátum a Carlos Cuerpo: "yo espero que rectifiquen en su error", ha dicho al tiempo que ha querido dejar claro que ella ya tiene el texto preparado.

La guinda del pastel ha llegado al final de su comparecencia desde el Ministerio de Trabajo donde Díaz ha presumido de que sus iniciativas al final, acaban gustando al sector socialista del gobierno diciendo que "después – el PSOE- acaba felicitándose de estos éxitos" – entre risas-.