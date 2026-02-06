Marc Urgell, sobre el Madrid Economic Forum: "Apoyar este evento es plantar cara a lo que está pasando en España"

El empresario y abogado Marc Urgell ha defendido en una entrevista con Luis F. Quintero en el programa Con Ánimo de Lucro, de esRadio, que España atraviesa un deterioro estructural de sus servicios públicos básicos mientras el Estado incrementa el gasto en partidas que, a su juicio, no responden a las prioridades de los ciudadanos.

Urgell explicó que el Madrid Economic Forum, que celebrará su segunda edición el 14 de marzo en el Palacio de Vista Alegre, nace como un espacio privado de debate económico e intelectual. "Es un evento 100% privado, sin apoyo de ningún partido político", subraya, insistiendo en que el objetivo es "invitar a las personas a pensar y a tener iniciativa privada".

El foro contará con economistas y divulgadores como Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle, Anxo Bastos, Jano García o Manuel Llamas, entre otros. Según Urgell, el formato busca algo más que escuchar ponencias: "Hay dos cosas que desde casa no puedes hacer: apoyar una iniciativa que planta cara al progresismo y conocer a personas que piensan como tú". El impulsor del evento destaca que en ediciones anteriores el encuentro ha servido incluso para que surjan proyectos empresariales entre asistentes: "En la primera edición nació una empresa de personas que no se conocían y hoy da beneficios".

El papel del Estado

Durante la entrevista, Urgell ha sido especialmente crítico con la gestión de infraestructuras en España. A su juicio, los recientes episodios de apagones eléctricos, accidentes ferroviarios y retrasos evidencian un problema estructural. "Dábamos por sentadas muchas cosas: la mejor red eléctrica, la mejor red ferroviaria. No la teníamos y nos hemos tenido que dar cuenta así", afirma.

El empresario denuncia que el Estado ha fallado incluso en las funciones que se presuponen esenciales: "El Estado se presuponía que, pese a todo lo malo, al menos estaba para emergencias. La respuesta es que no". También ha hecho referencia a las catástrofes recientes, como el volcán de la Palma: "Aún hay afectados que viven en contenedores mientras se malgasta dinero público en otras cosas".

Urgell apunta que el problema no se limita a la falta de inversión, sino a los incentivos políticos: "Parece que solo se hacen infraestructuras para la foto. Si no hay inauguración, no hay interés". En este sentido, alerta del coste de oportunidad del gasto público: "Cada euro que destinas a una cosa no lo puedes destinar a otra. Sanidad, educación e infraestructuras son el core". En relación con el ferrocarril, critica los mensajes oficiales que hablan del "mejor momento de la historia". Así, defiende que "no quieren reconocer el problema, y mientras tanto las vías no se mantienen y los accidentes ocurren".

Crisis de la vivienda

Uno de los bloques centrales de la entrevista ha sido el mercado de la vivienda. Para Urgell, el diagnóstico es claro: "El problema es una escasez de oferta". A su juicio, las políticas intervencionistas agravan la situación: "Todas las soluciones que proponen reducen todavía más la oferta". El abogado detalla además el impacto fiscal y regulatorio sobre los promotores: "Desde el inicio de una promoción, uno de cada cuatro euros va directamente a impuestos". A ello se suman exigencias de vivienda protegida y costes de urbanización que, según explicó, encarecen el precio final.

Urgell defienda una medida concreta para facilitar el acceso a la vivienda: "Si el Gobierno quisiera ayudar de verdad, eliminaría los impuestos indirectos a la primera vivienda". En su opinión, no se hace "porque pierde recursos y poder". Durante la conversación, Urgell insiste en que "el precio no es un capricho del especulador, es un mecanismo de asignación de recursos". Recuerda además que el control de precios "no ha funcionado nunca en la historia".