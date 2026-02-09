Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria tras un acuerdo "histórico" sobre seguridad y mantenimiento

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf— han anunciado la desconvocatoria de la huelga que ha estado activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario. La decisión ha llegado después de la cuarta reunión mantenida con el Ministerio de Transportes, celebrada en Madrid, y ha supuesto un giro relevante tras varios días de tensión y movilizaciones en el sector.

Los representantes sindicales han comunicado la decisión a los medios al término del encuentro en la sede del ministerio. No obstante, la desconvocatoria debe ser ratificada formalmente por los comités generales de empresa de Renfe y Adif, un trámite necesario para que el acuerdo sea plenamente efectivo.

📢 Los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga para los días 9, 10 y 11. En Renfe estamos trabajando para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. 🙏 Agradecemos tu comprensión. — Renfe (@Renfe) February 9, 2026

Pendiente de ratificación oficial

La suspensión de la huelga se ha hecho efectiva en cuanto se han completado estos procedimientos internos. Así lo ha explicado el secretario general de Semaf, Diego Martín, quien ha actuado como portavoz conjunto de las tres organizaciones sindicales. Martín ha calificado el pacto alcanzado como "histórico", subrayando la relevancia de los compromisos adquiridos por la Administración.

Desde el Ministerio de Transportes se ha confirmado el principio de acuerdo anunciado por los sindicatos. Fuentes del departamento han coincidido en destacar el carácter "histórico del pacto" y han avanzado que a lo largo de la tarde se ofrecerán más detalles sobre su contenido concreto.

La seguridad, eje central del pacto

El acuerdo ha incorporado más de 25 compromisos distribuidos en distintos bloques de actuación. Entre las medidas más destacadas ha figurado un incremento del 50 % en la dotación destinada al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, una de las principales reivindicaciones sindicales.

Además, el pacto ha contemplado nuevas incorporaciones de personal y otras medidas orientadas a mejorar la seguridad del sistema ferroviario. Aunque los sindicatos no han detallado públicamente todas las cifras, sí han subrayado que se ha tratado de un paquete amplio de actuaciones con impacto directo tanto a corto como a medio plazo.

Las negociaciones se han intensificado tras los graves accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) los días 18 y 20 de febrero, respectivamente, que provocaron la muerte de 47 personas.

Tras más de cuatro horas de reunión, ambas partes han cerrado un acuerdo que ha dado respuesta a estas reivindicaciones. Diego Martín ha señalado que se han alcanzado soluciones "fundamentales" reclamadas desde hace tiempo por los trabajadores del sector.

Entre los compromisos adquiridos han figurado mejoras sustanciales en el mantenimiento, un aumento significativo de la inversión en infraestructuras y una mayor dotación de personal en Adif, Renfe y la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Estas medidas han buscado reforzar la capacidad operativa del sistema y reducir riesgos en la circulación ferroviaria.

La ausencia de Puente

En representación del Ministerio de Transportes han participado responsables de la subsecretaría y la Secretaría General de Transporte, acompañados por los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Pedro Marco.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha estado presente en esta última reunión, a diferencia de los encuentros anteriores celebrados desde el pasado miércoles. Su ausencia se debe a que estaba regresando de Arabia Saudí, donde ha firmado la prórroga del contrato de mantenimiento del AVE entre Medina y La Meca hasta el año 2038.

Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de @Renfe como gestor de la alta velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a @TalgoGroup con una inyección de más de 2.800 M€ para nuestras empresas. Una muestra importante de confianza en nuestro… pic.twitter.com/fCAMvMph3n — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 8, 2026

Según fuentes del Ministerio de Transportes, se ha previsto que Puente se reúna con los sindicatos en cuanto llegue a Madrid para abordar personalmente los términos de este acuerdo, considerado clave para el futuro del sistema ferroviario.

La movilización ha sido convocada no solo por los sindicatos mayoritarios, sino también por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro. Estas organizaciones, que no han participado en las negociaciones, han reclamado un cambio de modelo ferroviario.