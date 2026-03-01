Cantabria sube los pagos por ataques de lobo: esto es lo que vale un ternero

El Gobierno de Cantabria ha aprobado un nuevo baremo de indemnizaciones por daños causados al ganado por la fauna silvestre —especialmente el lobo— que eleva de forma generalizada las cuantías que reciben los ganaderos cuando pierden animales en un ataque. El objetivo es ajustar los pagos al precio real de mercado y corregir lo que el propio Ejecutivo ha definido como un "desfase evidente".

La actualización, que se aplicará a los ataques que se produzcan desde el 1 de marzo, incorpora una subida superior al IPC acumulado desde 2023 (8,9%) y pone el foco en aquellas categorías donde mayor era la diferencia entre lo que se pagaba y lo que realmente cuesta el animal.

¿Cuánto vale un ternero?

Así, por ejemplo, la indemnización por un ternero de menos de seis meses de aptitud cárnica será de 1.500 euros si cuenta con inscripción genealógica y de 1.300 si carece de ella.

En el caso de los de leche, será de 700 u 800 euros dependiendo de si tiene o no dicha inscripción genealógica.

También se actualizan al alza las cuantías correspondientes a ganado equino, ovino y caprino (incluyendo el lucro cesante en los supuestos previstos), así como las indemnizaciones por daños en apicultura, otros animales de explotación, mastines vinculados a la explotación ganadera, praderías, cultivos y arbolado.

Asimismo, se mantienen los mecanismos de compensación reforzada cuando en un mismo ataque los animales muertos superen el 20 por ciento del censo de la explotación.

Casi 3.000 ataques en un año

La actualización del baremo llega en un contexto de aumento de los ataques. Durante el año 2025, Cantabria registró 2.956 ataques de lobo, 275 más que en 2024.

Como consecuencia de estos ataques murieron 3.493 animales (270 más que el año anterior) y resultaron heridos 392 (185 más), según datos provisionales facilitados esta semana por la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, junto al director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Por tipos de ganado, el más castigado fue el equino, con 1.299 ataques, seguido del bovino (901), el ovino (559), el caprino (157), el asnal (36) y perros (4).