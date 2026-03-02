Máxima tensión en el comercio mundial: MSC y Maersk retiran sus barcos del estrecho de Ormuz

El conflicto en Oriente Próximo ha impactado directamente sobre los mercados. Como hemos informado en Libre Mercado, supone un factor que añade incertidumbre. Del mismo modo, la guerra abierta tras el ataque de EE. UU. e Israel, ha impulsado el crudo y hundido las bolsas. Pero, además, esta guerra puede desatar nuevamente la inflación en todo el mundo. En este contexto, las grandes compañías navieras han decidido interrumpir el tráfico en el estrecho de Ormuz, lo cual añade un factor de desestabilización en el comercio internacional.

Grandes navieras suspenden el tráfico

El sector del transporte marítimo global ha extremado sus medidas de seguridad ante el agravamiento del conflicto militar en Oriente Medio. Así las cosas, la naviera MSC ha anunciado la suspensión temporal de todas las reservas de carga internacional con destino a la región. En este sentido, todos los buques de MSC que se encuentran operando actualmente en la región del Golfo, así como aquellas unidades que están en ruta hacia la zona, han recibido instrucciones directas de desviarse y dirigirse a zonas de refugio designadas, donde permanecerán hasta nuevo aviso.

"En respuesta a la cambiante situación de seguridad en Oriente Medio, MSC Mediterranean Shipping Company confirma que la seguridad de su tripulación sigue siendo su máxima prioridad", indica la naviera MSC en un comunicado publicado este domingo, donde señala que "como medida de precaución, MSC ha suspendido todas las reservas de carga internacional con destino a Oriente Medio hasta nuevo aviso". Así, explica que "la compañía continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación y colabora con las autoridades competentes para garantizar la seguridad de sus operaciones", y añade que "las reservas para Oriente Medio se reanudarán en cuanto mejore la situación de seguridad".

Por su parte, Maersk también ha anunciado en un comunicado el desvío del servicio ME11 (Oriente Medio-India al Mediterráneo) y MECL (Oriente Medio-India a la Costa Este de EE. UU.) "hasta nuevo aviso" alrededor del Cabo de Buena Esperanza. "Debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Oriente Medio tras la escalada del conflicto militar, hemos decidido, en estrecha coordinación con nuestros socios de seguridad, pausar por el momento las futuras navegaciones de trans-Suez a través del estrecho de Bab el-Mandeb", explica la naviera.

En la misma línea en que lo hace la otra compañía, Maersk recuerda que "la seguridad de nuestras tripulaciones, buques y la carga de nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad principal, y seguiremos monitoreando la situación de cerca y tomando todas las medidas necesarias". En este sentido, adelantan que "una vez que la situación se estabilice y la situación de seguridad lo permita nuevamente, continuaremos priorizando la ruta trans-Suez para los servicios ME11 y MECL, ya que es la forma más rápida, más sostenible y más eficiente para servir a nuestros clientes".

En este sentido, Maersk también decreta la suspensión de "todos los cruces de embarcaciones en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso". De esta forma, la naviera informa de que, debido a esta decisión, "los servicios que recalen en puertos del Golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario".

Precio del transporte

Con todo, el precio del transporte también se está viendo afectado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Al respecto, Reuters destaca cómo las aseguradoras marítimas están cancelando la cobertura de riesgo de guerra, subrayando que, en este contexto, los costes de los petroleros irán aumentando según se intensifique el conflicto con Irán. De hecho, Reuters informa también de que aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club y American Club han anunciado que sus cancelaciones entrarán en vigor a partir del 5 de marzo.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) alerta en un comunicado de que el conflicto en Oriente Medio ha disparado "la incertidumbre en el mercado energético global". De este modo, la Federación "lanza un aviso urgente a todos los transportistas por carretera ante el previsible repunte crítico e inminente en el precio del gasóleo que podría alcanzar niveles récord en los próximos días debido a la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz, que según algunas estimaciones podría elevarse en más de 20 céntimos en una semana".